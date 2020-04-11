Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi - Haber
Evde Kal, Sigorta, Kayseri, Ankara

Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi

Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi Quick Sigorta tarafından hazırlanan "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi.

11.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:58
Quick Sigorta'nın 'Evde Kal' konulu reklam filmi yayına girdi

Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi

ANKARA - Quick Sigorta tarafından hazırlanan "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi.

Türkiye'de farklı kuruluşlar da korona virüse karşı önlemler almaya devam ediyor. Quick Sigorta tarafından bu kapsamda hazırlanan "Evde Kal" konulu reklam filmi de yayına girdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, reklam filminde kullanılan "Hayatta Kal" şarkısının sahibi olan Anıl Selvi'nin Quick Sigorta Kayseri Acentesi Mehmet Selvi'nin oğlu olduğunu belirterek, "İçinden geçtiğimiz zor günlerde acentelerimize ve topluma onların duygularını paylaştığımızı, evde kalarak hayata bağlanmaları mesajını vermek istedik. Bunu bir acentemizin oğlunun çalışması ile yapmış olmak bizim için ayrıca önemliydi. Acentelerimizin ve tüm sigortalılarımızın sağlığını düşünerek 2 hafta önce devreye aldığımız "Evdeyiz Hizmetinizdeyiz" çalışmamızın vurgusunu da bu filmde yapıyoruz. Sigortalılarımız ve acentelerimiz evlerinden çıkmadan, www.quicksigorta.com adresi üzerinden poliçelerini alabilir, acentelerimiz ile iletişime geçebilir. Yine https://acente.quicksigorta.com/profil/PARTAJ linkinden ve tüm acentelerin sosyal medya hesaplarından gerçekleşen tüm online satışlarımız acentelerimizin satışı olarak gerçekleşiyor. Kısacası bu sadece bizim online satış kanalımız değil acentelerimizin satış kanalı oldu. Aslında. 2150 acentemiz artık bir online satış kanalına sahip" dedi.

Oldukça dikkat çekici bir şarkı eşliğinde ilerleyen 1 dakikalık reklam filminin oldukça kısa bir süre içinde hazırlandığını belirten Maher Holding, Pazarlama ve İletişim Başkanı, Dr. İsmail Kızılbay, "Şarkı vurucu ve duygusal. Anıl genç bir üniversite öğrencisi ve içinden geçenleri söze ve müziğe dökmüş. Çok beğendik ve hızlıca reklam filmi çalışmasını tamamladık. Temel yaklaşımımız samimi olmak, duygulara tercüman olmak ama aynı zamanda evde kalmanın, hayatta kalmanın önemine vurgu yapmaktı. Bunu başardığımızı düşünüyorum" dedi. Kızılbay filmin geniş bir planlama ile yayınlanacağını ve aynı zamanda sosyal medya üzerinden farklı çalışmaların kullanılacağını belirtti.

Reklam Filminde rol alan Anıl Selvi 1993 Kayseri doğumlu ve Quick Sigorta Kayseri Acentesi Mehmet Selvi'nin oğlu. Kayseri Fen Lisesi mezunu olan Anıl Selvi halen Ankara'da Mimarlık eğitimini sürdürüyor. 2015 yılından bu yana Ankara'da müzik çalışmalarını sürdüren Anıl Selvi, gündeme ilişkin samimi bir mesaj veren çalışma gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.

Quick Sigorta'nın 'Evde Kal' konulu reklam filmi yayına girdi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

'Ekmek kavgası' diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı Haber
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın nedeni ortaya çıktı
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haber
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?' sorusuna yanıt Haber
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte ilan edildi?" sorusuna yanıt
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haber
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haber
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haber
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Nusret Gökçe, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak önce dışarıda spor yaptı sonra tekne turu yaptı
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Son Dakika: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen hastalar odalarında görüntülendi
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1006'ya yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Dünya Sağlık Örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Türkiye'nin tavrı tüm dünyaya örnek olmalı
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında 2-3 kat artış görmemiş olmamız önemli
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Sinema Oyuncusu Süheyla Artun'un kaldığı apartmanda yangın çıktı
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk köklerime saygısızlık ettiler
Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Almanya'da tepki çeken ve bu yüzden milli takımı bırakan Mesut: Türk...
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Levent Gök Saruhan Oluç Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Hadise Dilan Çıtak Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Quick Sigorta'nın "Evde Kal" konulu reklam filmi yayına girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 14:52:01. #1.14#
title