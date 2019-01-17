Pütürge Başkan Adayı Sülük, Basınla Buluştu

31 Mart yerel seçimlerinde AK'nin Parti Pütürge Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mikail Sülük, Malatya'da basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerini açıkladı.

Daha önce Pütürge AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Mikail Sülük, özgeçmişinden bahsettikten sonra, 18 Ocak Cuma günü seçim çalışmalarına başlamak için merkezden Pütürge ilçesine giderek vatandaşlarla bir araya geleceğini söyledi.

Hedeflerinin hizmet olduğunu dile getiren Sülük, "Bizim insanlarla didişme gibi bir derdimiz yok. Bizim tek amacımız Pütürge'mizde istihdam sorunu var. Göç sorunu var. Eğitim sorunu var. Sağlık sorunu var. Elektrik sorunu var. Biz 31 Mart'tan sonra Allah'ın izniyle kazandığımız da su sorunu da bizim sorunumuz, elektrik sorunu da bizim sorunumuz, göç sorunu da, işsizlikte, istihdamda, kalkınmada, eğitimde, sağlıkta, bizim sorunumuz olacak. ve biz bu sorunları çözmeye talibiz" dedi.

Son 3,5 yıl içerisinde ilçe başkanlığı görevinde Pütürge'yi karış karış gezerek vatandaşlarla iç içe olduğunu dile getiren Sülük, "Dertlerini sorunlarını daha yerinde gördük ve bununla ilgili çalışmalar da yaptık. Ekibimizle beraber bu projelerimizi İnşallah daha sonra açıklayacağız. Bizim en büyük hedefimiz baba ocağında herkes doyacak diye yola çıkacağız. Herkes Baba ocağında yaşayacak diye yola çıkacağız. Bu sadece Pütürge'nin sorunu değil, kırsal ilçelerimizin hepsinde bu sorun var. Göç sorunu var. İşsizlik sorunu var. Eğitim sorunu var. Kalkınma sorunu var. Biz burada bir atılım yapıp hem bu ilçelerimize örnek olacak farklı bir belediyecilik yapmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bu seçimlerde Pütürge olarak Türkiye rekorunu kırmak için mücadele edeceklerini belirten Sülük, "Biz daha önceki şu an mevcut belediye başkanımız 31 Mart'a kadar belediye başkanımız olan Mehmet Polat aday gösterildiğinde bu arkadaşımız ile beraber çalışarak yüzde 70 bir oyla ilk defa Pütürge'de AK Parti Belediye aldı. Bu dönemde biraz daha hedefimiz yüksek. Biz yüzde 100'üne talibiz. 10 tane aday adayımız ile birlikte Allah'ın izniyle beraber çalışacağız. Mevcut belediye başkanımız da 5 yıl bu memlekete hizmet etti. Beraber çalıştık çok iyi işler yaptı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün Pütürgeliler adına bir hemşerim olarak, bir dava arkadaşım olarak ve Belediye Başkanı olarak bugüne kadar yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz. Ancak bu nasip meselesi bu bir bayrak yarışı Dün o arkadaşımıza nasip olmuştu bugün bana nasip oldu. Yarın başka bir arkadaşımıza nasip olur. Çünkü bizler 10 yılığına, 20 yıllığına, 100 yıllığına Belediye Başkanı seçilmiyoruz. Bizler 5 yıllığına seçiliyoruz. Bu 5 yılda ne yapabilirsek O bize kalacak" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA