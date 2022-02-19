Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı - Haberler
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Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

AA, Ali Cura - Güncel
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Putin, nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatı başlattı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer üçleme güçlerinin katıldığı geniş kapsamlı tatbikatı başlatma talimatı verdi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer üçleme güçlerinin yer aldığı tatbikatta balistik füzelerin fırlatılmasını Kremlin Sarayı'ndaki durum merkezinden takip etti.

Rusya Savunma Bakanlığına göre, önceden planlanan tatbikata Rusya Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları katılıyor.

Balistik ve güdümlü füzelerin denendiği stratejik çevreleme kuvvetleriyle yapılan geniş kapsamlı tatbikat stratejik caydırıcılık özelliği taşıyor.

Nükleer üçlemeler, stratejik bombardıman uçakları, zemine kurulu füzeler ve balistik füze denizaltılarından oluşuyor. Bu üçlemeler böylece orduya havadan, karadan ve denizden nükleer füze fırlatma imkanı veriyor.

AA / Ali Cura - Güncel

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