"Pucca" lakaplı fenomen Pınar Karagöz'ün neden gözaltına alındığı belli oldu
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"Pucca" lakaplı fenomen Pınar Karagöz'ün neden gözaltına alındığı belli oldu

'Pucca' lakaplı fenomen Pınar Karagöz'ün neden gözaltına alındığı belli oldu
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Attığı tweetle gözaltına alındığını söyleyen sosyal medya fenomeni ve yazar, "Pucca" takma isimli Pınar Karagöz, olayın iç yüzünü açıkladı. Karagöz, 1 yıl önce attığı tweet yüzünden gözaltına alındığını söyledi.

Fenomen Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takipçilerini şoke etmişti. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gözaltına alındığı duyuran Karagöz, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı" ifadelerine yer vermişti.

'Pucca' lakaplı fenomen Pınar Karagöz'ün neden gözaltına alındığı belli oldu

YENİ PAYLAŞIM YAPTI

Fenomen Karagöz, "Bu tweet yüzünden bu gece nezarethanede kalacaktım. Şaka gibi... Neyse bitti çok şükür… Bitmedi de bayramdan sonraya kaldı" paylaşımını yaptı.

'Pucca' lakaplı fenomen Pınar Karagöz'ün neden gözaltına alındığı belli oldu

BİR YIL ÖNCEKİ TWEETİ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Polis ifadesini sosyal medya hesabından paylaşan Karagöz'ün 19 Temmuz 2020 tarihinden attığı, "O kadar eşcinselli dizi, film izledim; film üstüne film izledim; yok, yok, yok! Hala erkek denen aşağılık, karaktersiz cinsiyetten hoşlanıyorum" tweeti nedeniyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

'Pucca' lakaplı fenomen Pınar Karagöz'ün neden gözaltına alındığı belli oldu
'Pucca' lakaplı fenomen Pınar Karagöz gözaltına alındı
"Pucca" lakaplı fenomen Pınar Karagöz gözaltına alındı
'Pucca' lakaplı fenomen Pınar Karagöz'ün neden gözaltına alındığı belli oldu
Servet Uzun
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