PTT çalışma saatleri tablosu! PTT Kargo çalışma saatleri ve PTT şubeleri çalışma saatleri

20.11.2019 16:17 | Son Güncelleme: 20.11.2019 16:18

PTT ile kargo gönderimi, bankacılık işlemi ve çeşitli gönderi işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar, PTT çalışma saatleri, PTT Kargo çalışma saatleri, PTT çalışma saatleri cumartesi, PTT çalışma saatleri 2020 ve PTT şubeleri çalışma saatleri hakkında araştırmalar yapıyor. İşte PTT çalışma saatleri tablosu ve detayları…

PTT ŞUBELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

PTT şubeleri çalışma saatleri:

Öğleden önce:saati: 08.30 - 12.30

Öğleden sonra: 13.30 - 17.30

PTT şubelerinde eşlem yapabilmeniz için 08.30 - 12.30 ile 13.30 - 17.30 arsında şubede olmanız gerekmektedir. Öğle arası 1 saatlik öğle yemeği arasında PTT şubelerinin kapalı olduğunu bilmeli ve buna göre hareket etmelisiniz.

PTT HAFTA SONU AÇIK MI?

PTT şubeleri Cumartesi günü yarım gün açık, Pazar günü ise kapalıdır.

PTT Cumartesi günü çalışma saatleri: 08.30 - 12.30

Hafta sonu PTT'de işlem yapmak istiyorsanız öğleden önce 08.30 - 12.30 saatleri arasında şubede olmalısınız.

PTT İLETİŞİM ADRESLERİ NELERDİR?

PTT'ye çeşitli kanallardan ulaşmanız mümkündür.

EN yakın PTT şubesine giderek şahsen işlem yapabilirsiniz.

444 1 788 numaralı PTT Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat telefon ile iletişim kurabilirsiniz.

ptt.gov.tr adresinde yer alan "Bize Ulaşın" formunu doldurarak PTT'ye ulaşabilirsiniz.

Sosyal medya kanalları olan www.facebook.com/PTT.Kurumsal ve www.twitter.com/PTT.Kurumsal vasıtasıyla PTT ile iletişim kurabilirsiniz.

http://aloptt.gov.tr adresinden canlı destek hattından PTT'ye ulaşabilirsiniz.

İşitme ve konuşma engelli vatandaşlar için "Engelli Dostu Numaralar" projesi kapsamında PTT tarafından tahsis edilen 0312 309 59 13 numaralı SMS hattını kullanarak tek hattı sayesinde yazışma yaparak PTT ile iletişim kurabilir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin https://portal.cimer.gov.tr adresi vasıtasıyla PTT'ye ulaşabilirsiniz.

PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

PTT Kargo ücreti özel bir hesaplama modülü kullanılır.

KARGO ÜCRETİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

PTT KARGO GÖNDERİ SÜRESİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Kargo gönderinizin ne kadar sürede gideceğini de hesaplayabilirsiniz. Bunun için aşağıda yer alan butondan "Gönderi Süresini Öğrenme" butonuna tıklayarak gönderinizin ne kadar sürede teslim edileceğini öğrenebilirsiniz.

PTT KARGO GÖNDERİ SÜRESİ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

PTT İLETİŞİM KANALLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EN YAKIN ŞUBESİ PTT NEREDE?

Size en yakın PTT şubesinin yerini öğrenmek için e-devlet portalı üzerinden sorgulama yaparak bilgi edinebilirsiniz.

EN YAKIN PTT ŞUBESİNİ ÖĞRENMEK TIKLAYINIZ

PTT

PTT TARİHÇESİ NEDİR?

1840 Posta Nezareti'nin kurulması

1855 Telgraf Müdürlüğü'nün kurulması

1871 Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü'nün birleştirilmesi

1901 Havale (para transferi) işlemlerinin başlaması

1909 Telefon hizmetleri ile kurumun PTT Nezaretine dönüştürülmesi

1939 PTT Genel Müdürlüğü olarak Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanması

1984 Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne geçirilmesi

1995 PTT'nin T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. olarak yeniden yapılandırılması

1995 Havale ve Posta Çeki İşlemlerinde Otomasyona Geçilmesi

1999 Tahsilat İşlemlerinde Garanti Bankası (Körfezbank) ile işbirliğine gidilmesi

2000 T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tüzel kişilik ismi ile değiştirilmesi

2004 PTTBank isminin tescili

İlk Posta Teşkilatı Tanzimat Fermanı ile yaşanan gelişmelerin sonucu olarak Osmanlı Devletinin tüm halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. İlk Postahane ise İstanbul'da Yeni Camii avlusunda Postahane-i Amire adı ile açılmış İlk memurlar Süleyman Ağa, tahsildar Sofyalı Ağyazar Türkçe dışında yazılmış gönderilerin adreslerini tercüme etmek üzere mütercim olarak atanmışlardır.

1843 yılında telgrafın icadını müteakip 11 yıl sonra ülkemizde de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur.

1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

1876 yılında milletlerarası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işleminin kabulüne başlanmıştır.

23 Mayıs 1909 tarihinde ilk manüel telefon santralının İstanbul'da hizmete verilmesinden sonra Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığına bağlı olarak görev yapan PTT Genel Müdürlüğü 1933 yılında katma bütçeli bir idare olarak Bayındırlık Bakanlığına, 1939'da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlanarak hizmetine devam etmiştir.

1954 Yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir.

18.06.1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup, 24.04.1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır.

29.01.2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

01.11.2011 tarih, 28102 (Mükerrer) sayılı ve KHK/655 karar sayısı ile Resmi Gazete'de yayınlanan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Bakanlığımız teşkilat yapısı değişmiş olup Bakanlığımız "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı" olarak hizmetlerine devam etmektedir.

23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı "Posta Hizmetleri Kanunu" ile Kuruluşumuz görevleri yeniden düzenlenmiş ve "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" adı ile yeniden yapılandırılmıştır.