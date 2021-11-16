16 yaşındaki oğlunun mutfağa kilitlediği talihsiz kadın, camdan feryat etti

Şamlı Mahallesi 3004 sokakta bulunan Pembe Köşk Apartmanının 5. katında meydana gelen olayda anne ve babası ayrı olduğu için psikolojik sorunlar yaşayan 16 yaşındaki Seyitcan T. annesinin kendisini babasının yanına göndereceğini söylemesi üzerine sinir krizi geçirdi.

ANNESİNİ MUTFAĞA KİLİTLEDİ

Psikolojik tedavi gören çocuk annesini mutfağa kilitledi. Ne yapacağını bilemeyen anne Leman T. (61) mutfağın camına çıkarak gözyaşları içinde yardım çığlıkları attı. Durumu fark eden mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 5. kattaki daireye çıkarak çocuğu kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı.

İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Polisin uzun süreli ikna çabası sonuç vermeyince devreye Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri girdi. Hidrolik kapı açma makinesi ile dairenin kapısını açan itfaiye ve polis ekipleri bu kez de çocuğun kapının arkasına geçerek kapıyı tutmasıyla karşılaştı.

BABA, ELİNDE KEMERLE EVE GİRMEK İSTEDİ

Güçlükle içeriye giren polis ekipleri çocuğu etkisiz hale getirerek, anneyi mutfaktan çıkarttı. Bu sırada olay yerine gelen baba İsmail T. (66) elinde kemerle eve girmek istedi. Polisin güçlükle ikna etmeye çalıştığı baba ayrı yaşadığı eşiyle kavgaya tutuştu.

Ardından daireden çıkarılan anne ve oğlu polis ve ambulans ekipleriyle tedavi görmeleri için Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Eşi ve oğlunun evden çıkarılma esnasında İsmail T., elindeki bastonla basın mensuplarına saldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.