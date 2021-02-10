Protestoların hedefindeki Rektör Melih Bulu'dan Cevdet Kılıç'a tepki: Bu tür açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir

Şehrin göbeğinde skandal! Hangi hayvana ait olduğu bilinmeyen etleri inşaat malzemesi taşır gibi taşıdılar

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve üniversite genel sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef alarak "Biz eylem falan yapmayız. Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz bilin istedim" ifadelerini kullanmış ve gelen tepkiler sonrası Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Kılıç hakkında soruşturma başlatmıştı.

"HERKESİ KARŞILIKLI SAYGI VE SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM"

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoların hedefinde yer alan Rektör Melih Bulu da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Kılıç'ın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yönelik kullandığı sözleri kınadığını belirterek "Akademisyen sorumluluğuna sığmayan bu tür talihsiz açıklamalar, uzlaşı kültürümüzün önünde engeldir. Herkesi karşılıklı saygı ve sağduyuya davet ediyorum" dedi.

PROF. CEVDET KILIÇ NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. Cevdet Kılıç, sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protesto eylemlerine ilişkin olarak "Boğaziçili misiniz, Boğazdışılı mısınız onu bunu bilmem. Aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Biz abdest alır dışarı çıkmayız. Bizim zaten abdestimiz var. Bilin istedik de... Şöyle söyleyeyim. Siz hani bir ayı geçti eylem yapıyorsunuz ya. Biz eylem falan yapmayız. Bir gece vakti işi bitirir ertesi günü işe gideriz bilin istedim" paylaşımında bulunmuştu.

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç

KILIÇ'TAN TEPKİLER SONRASI İKİNCİ AÇIKLAMA

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, gelen tepkiler sonrası Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşıma ilişkin ikinci bir açıklama yaparak, "Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz" demişti.

Kılıç açıklamasında şu ifadelere yer vermişti;

"Yapmış olduğum bir Facebook paylaşımım neticesinde basında çıkan ve kamuoyuna yansıyan haberler üzerine bu açıklamayı yapmayı lüzumlu gördüm. Ülkemizin bir kaç noktasında başlatılan protestolar ve gösterilerde birtakım derin yapıların orada boy göstermesi ve kutsallarımıza dil uzatması hangi konumda ve görevde olursak olalım her Türk vatandaşı gibi bizi de derinden üzmüş ve yaralamıştır.

Facebook paylaşımımdaki cümlenin girişinde yer alan "Boğaziçili misiniz Boğazdışılı mısınız" ifademden kasıt; yasa dışı eylemler neticesinde gözaltına alınanlar içerisinde Boğaziçi üniversitesi öğrencilerinin dışında, öğrenci olmayan ve emniyet kayıtlarına göre birtakım yasa dışı örgütlerle bağlantısı tespit edilmiş pek çok kişinin yakalanması ve yurt dışından ard arda içişlerimize müdahale niteliğindeki açıklamaların gelmesi nedeniyledir.

Facebook paylaşımımdaki cümlelerden birinde "Aklınızın ucundan bile geçirmeyin." derken basında yer alan ve sürekli kulağımıza çalınan "Darbeye zemin hazırlanıyor." söylemleri nedeniyle kullanılmıştır. Çünkü geçmiş dönemde bu tür provokatif eylemler neticesinde ortaya çıkan iç barış ve huzuru bozucu birtakım kalkışmalar hepimizin malumudur.

"Biz gece vakti işi bitirir ertesi gün işe gideriz" cümlesinde de 15 Temmuz gecesi sokağa çıkılmış, darbe girişimi bastırılmış, ertesi gün de herkes işine gücüne dönmüştür anlamında, yine "Sokağa çıkar, memleketi darbecilerin elinden kurtarır, ertesi gün işimize döneriz." Düşüncesi vurgulanmıştır. Bu bir şiddet veya nefret söylemi değildir. Bilakis, şiddeti bertaraf edecek bilinç, dirayet ve inançta olanlarla beraber olduğumu belirtmek isterim.

Bu fikirler tamamen şahsi fikirlerim olup mensubu olmakla gurur duyduğum Üniversite camiasını bağlamamaktadır. Bizim paylaşımımızda öğrencileri hedef alan bir söylem bulunmamaktadır. Sözlerimizin muhatabı öğrenciler değildir. Öğrencilerimize yönelik şiddeti çağrıştıracak bir söylem asla söz konusu olamaz. Her bir öğrencimizi kendi evladımız gibi sevmiş ve yetişmeleri için her türlü gayreti göstermekteyiz ve göstermeye de devam edeceğiz.

Bizim söylediklerimizin muhatabı bu cennet vatanımızda birlik ve kardeşlik içerisinde yaşamak varken, vatanımıza milletimize bayrağımıza kasteden, bölücü, yıkıcı nefret söylemleri ve eylemleriyle dışarıdan destekli provokatörleredir. Bu gibilere karşı her zaman dimdik ayakta duran vatanseverlerle beraber ve daima uyanık olduğumuzu da burada belirtmek isterim.

Yukarıda belirttiğim açıklamalarımın haricinde söylemlerimin kasten farklı taraflara çekilmesinden rahatsızlık duymaktayım. Sosyal medyada şahsıma yapılan linç kampanyalarına ve sözlerimin başka taraflara çekilmesine karşı kanuni haklarımı kullanacağımı ve suç duyurusunda bulunacağımı buradan ifade ediyorum. Kamuoyuna saygı ile duyururum".

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Trakya Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatmıştı.

Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

''Prof. Dr. Cevdet Kılıç'ın şahsi sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım nedeniyle üniversitemiz tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır.''