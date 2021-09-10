Profesyonel Fortnite oyuncusunun annesi de profesyonel oyunculuğa adımını attı

Profesyonel Fortnite oyuncularından Benjyfish'in annesi, profesyonel oyuncu olarak bir GXR ile sözleşme imzaladı. Daha öncelerinde de Twitch'de Fortnite yayını yapan 58 yaşındaki anne, kariyerine Profesyonel Fortnite oyuncusu olarak devam edecek.

Galaxy Racer Esports ile sözleşme imzalayan Anne "Mamabenjyfish" Fish, profesyonel oyunculuğa başlamadan önce menajerlik yapıyordu. İngiliz oyuncu, oyunu daha iyi anlamak için Şubat ayında Fortnite oynamaya başladığını, kısa sürede çok sayıda takipçiye ulaştığını ve Galaxy Racer Esports ile sözleşme imzaladığını belirtti.

"BİR SONRAKİ HEDEFİM BİR MİLYON TAKİPÇİ"

Anne Fish, oyun oynarken Twitch üzerinden de canlı yayın yapıyor. Twitch'de anlık 431,8 bin takipçisi, YouTube'da ise 166 bin takipçisi var ve YouTube'da toplamda 6.3 milyon izlenmeye sahip. Şu an ki kariyerini yıllarca düşünse aklına gelmeyeceğini belirten Anne Fish, bir sonraki hedefin bir milyon takipçi olduğunu söylüyor.

Anne, Fortnite oynamadan önce, en son eline 15 yıl önce büyük oğlunun Nintendo 64'ünü aldığını belirtti ve Fortnite'ı başlangıçta kötü oynadığını, oyunun başında hemen ölmemek için diğer oyunculardan saklandığını ve zamanla kendini geliştirdiğini belirtti.

"ÜÇ YIL ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY DÜŞÜNEMEZDİK BİLE"

Galaxy Racer CEO'su Paul Roy'un Anne Fish ile sözleşme imzalama sebebinin Mamabenjyfishy'nin Fortnite becerilerine en son turnuvada tanık olduklarını ve menajerlikte bulunan uzun yıllık tecrübelerinden etkilendiğini söylüyor. Anne Fish'in oğlu Benjy ise annesinin artık sözleşmeli bir profesyonel oyuncu olmasının garip göründüğünü ama bu durumdan son derece gurur duyduğunu belirtiyor.

"Üç yıl önce böyle bir şeyi düşünemezdik bile. O zaman biri bunu demiş olsaydı inanmazdım, çılgınca bir şey."

Benjyfish, 2019 yılında New York'ta düzenlenen Fortnite Dünya Kupası'nda oynamıştı ve birçok oyun sitesinin dünyanın ilk 10 oyuncuları listesinde yer alıyor. Anne Fish, oğlu ile Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmeyi çok istediğini fakat oğluna göre daha tecrübesiz olduğunu belirten Anne Fish, o seviyeye gelebileceğini hiç sanmadığını fakat deneyeceğini bildirdi.