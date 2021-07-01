Profesör Temple Grandin ABA Kliniğin çevrim içi konferansına katıldı

Profesör Temple Grandin ABA Kliniğin çevrim içi konferansına katıldı Otizmli profesör, hayvanbilimci, yazar ve otizm aktivisti Temple Grandin, Time 100 listesinde 'Kahramanlar' kategorisinde dünyanın en etkili 100 kişisi arasında yer alıyor 2010 yılında Time 100 listesinde...

Profesör Temple Grandin ABA Kliniğin çevrim içi konferansına katıldı

Otizmli profesör, hayvanbilimci, yazar ve otizm aktivisti Temple Grandin, Time 100 listesinde 'Kahramanlar' kategorisinde dünyanın en etkili 100 kişisi arasında yer alıyor

DİYARBAKIR - 2010 yılında Time 100 listesinde 'Kahramanlar' kategorisinde dünyanın en etkili 100 kişisi arasında yer alan otizmli profesör, hayvanbilimci, yazar ve otizm aktivisti Temple Grandin, Aba Kliniğin düzenlediği çevrim içi konferansa katıldı.

Otizmli profesör, hayvanbilimci, yazar ve otizm aktivisti Temple Grandin, 2010 yılında Time 100 listesinde 'Kahramanlar' kategorisinde dünyanın en etkili 100 kişisi arasında yer aldı. 18 yaşında otizmli çocuklar için sakinleştirici ve onları güvende hissettiren 'sarılma makinesini' bulan Prof. Grandin'in yaşamı 'Temple Grandin' isimli ödüllü biyografik filmiyle hafızalara kazındı. Kendi yaşamından elde ettiği deneyimleri paylaşarak otizmli çocuklarla iletişim kurmakta yol gösteren Garandin, Albert Einstein ve Elon Musk'un da otizmli olduğuna dikkat çekerek, otizmin çok geniş spektrumlu bir hastalık olduğunu söyledi. Amerika'daki Colorado Devlet Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan, yazar, otizm aktivisti ve hayvanbilimci Temple Grandin, erken yaşta eğitimin önemine vurgu yaptı.

Temple Grandin, otizmli olarak doğdu ve 3 yaşına kadar hiç konuşamıyordu. 18 yaşında, otistikler için sakinleştirici ve onları güvende hissettiren 'sarılma makinesini' bulan 1947 doğumlu Grandin, Diyarbakır'da otizm eğitim kurumu olan ABA Kliniğin organizasyonuyla Zoom üzerinden dünyadaki birçok ülkeden katılımcılara konferans vererek deneyimlerini paylaştı.

"Dünyanın kaderini değiştiren ünlü bilim insanlarının otizmli olduğu açıktır"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ABA Klinik Müdürü ve özel eğitim öğretmeni Süleyman Bayram, Temple Grandin ile Türkiye'de ilk seminerleri düzenlemiş olmanın gururunu yaşadıklarını aktardı. Bayram, "Temple Grandin ile bugüne kadar Türkiye'de herhangi bir söyleşi yapılmadı, ABA Klinik olarak 3 tane Türkiye'de 1 tane ise Azerbaycan'da seminerler düzenlendi. Bilindiği gibi otizmli bireylerin hayatını anlamak çok kolay değil, onları araştırabileceğimiz herhangi bir yöntem yok. Temple Grandin otizmli olması ve bizzat içeriden yaşaması bize otizmli bireylerle ilgili ipuçları verebiliyor. Yaşadıklarını, düşüncelerini, bize anlatabiliyor, bu anlamda çok önemli bizim için. Otizmli çocuklarla yaşamayı ve hayatını kolaylaştırmayı ailelerin öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarını gizlemek yerine onları bireysel özelliklerinin farkında olup bu alanda yapılması gereken çalışmaları yapması gerekiyor. Otizm kabul edilmediği ya da saklandığı durumda çocuklara yeterince verimli olunamıyor. Otizmli çocuklar bizim yaptığımız bütün etkinlikleri onların da yapması gerekiyor. Otizm saklanacak bir şey değil farkındalıktır ve hastalık değildir. Dünyanın kaderini değiştiren ünlü bilim insanlarının otizmli olduğu açıktır" dedi.

"Yerimizde de saymamak üzere yolumuza devam ediyoruz"

Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı ve ABA Klinik kurucusu Yılmaz Elaldı ise, Temple Grandin'in otizme yönelik verdiği cevaplar ve önerilerin çok önemli olduğunu kaydetti. Elaldı, "Biz okulu açtığımız zaman bu özel, güzel insanlara faydamız olsun dedik. Yerimizde de saymamak üzere yolumuza devam ediyoruz. Amerika'da dünyanın tek otizmli profesörü Temple Grandin ile bir söyleşi yaptık. 4 bin kişi katıldı, bu insanlarımıza faydalı olabilmek adına ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bu insanları topluma kazandırmak için daha güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Dünyanın her tarafında çok iyi hocalar var, onlarla da diyaloga geçip faydalanmaya çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Başal