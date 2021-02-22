Prof. Dr. Yusuf Kalko kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Yusuf Kalko kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Kars'ın Kağızman ilçesinde 1970 yılında doğan Prof. Dr. Yusuf Kalko kimdir? Çağla İle Yeni Bir Gün konuğu: Prof. Dr. Yusuf Kalko kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

PROF. DR. YUSUF KALKO KİMDİR?

Kars'ın Kağızman ilçesinde 1970 yılında doğan Prof. Dr. Yusuf Kalko; ilk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünü kazandı. 1987-1988 yılları arasında aynı üniversitenin Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda İngilizce hazırlık okudu.

Yusuf Kalko, Kimya Mühendisliğinde okurken 1988'de ideali doğrultusunda tekrar sınava girerek bu kez Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak tıp eğitimine başladı. 1994 yılında "Tıp Doktoru" unvanını aldı.

Kastamonu Taşköprü Merkez Sağlık Ocağı'nda pratisyen hekim olarak çalışırken " Halk Sağlığı" ve "Koruyucu Hekimlik" konusunda tecrübe kazandı. 1995 yılında girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavıyla Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana bilim Dalında almayı tercih etti. Eğitimi süresince; Konjenital Kalp Cerrahisi, Yetişkin Kalp Cerrahisi, Periferik Damar Cerrahisi, Acil Disekan Aort Cerrahisi ve diğer Anevrizmalar konularında geniş uygulama imkanına sahip oldu.

Asistanlık döneminde tez konusunu "Büyük Arter Transpozisyonunda Arteriyel Switch Prosedürü ile Anatomik Korreksiyon: Erken Dönem Sonuçları" isimli perspektif klinik araştırmaya dayalı projeden belirledi. Tez çalışmasını uzmanlık eğitiminin 6'ıncı yılında tamamlayan Yusuf Kalko, 15 Haziran 2001 tarihinde girdiği uzmanlık sınavında başarılı olarak "Kalp Damar Cerrahisi" alanında "Uzman" unvanını almaya hak kazandı.

Ekim 2001-2010 tarihleri arasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniğinde Uzman olarak görev yaptı. Girdiği Doçentlik Sınavında başarılı olarak 08 Ocak 2009 tarihinde "Doçent" unvanı aldı.

Prof. Dr. Yusuf Kalko, 15 Nisan 2010 – 31 Ocak 2017 tarihleri arasında İstanbul Özel Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde "Aort ve Periferik Arter Cerrahisi Sorumlu Hekimi" olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Yusuf Kalko 1 Şubat 2017 tarihi itibari ile İstinye Üniversitesi Bahçeşehir Liv Hastanesinde "Periferik Damar Cerrahisi Sorumlu Hekimi" olarak görevine başladı.

İhtisas eğitimine başladığı Kasım 1995 tarihinden bu yana yayımlanmış veya kabul yazısı mevcut toplam 20 uluslararası ve 30 ulusal yayını bulunmaktadır. Uluslararası yayınların 3 tanesi 2001 ve öncesi (asistanlık dönemi) yapılmış olup 2002 ve 2003 yıllarında yayınlanmış, 18 tanesi ise daha sonraki uzmanlık dönemine aittir. Uluslararası yayınların 11 tanesinde 1. isim, 4 tanesinde 2. isim, 4 tanesinde ise 3. isim, 1 tanesinde de 4. isim, 1 tanesinde 7. isim olarak yer aldı. Uluslararası yayınların 13 tanesi "orjinal makale", 4 tanesi deneysel çalışma ve 4 tanesi "vaka takdimi" şeklindedir. İhtisas eğitimine başladığı Kasım 1995 tarihinden bu yana uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan toplam 142 bildirisi bulunmaktadır. Bu bildirilerin 34 tanesi uluslararası toplantılarda, 108 tanesi ulusal toplantılarda sunulmuştur.