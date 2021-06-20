Prof. Dr. Sert "Muz Seraları toprağı verimsizleştirip yeraltı sularımızı tüketiyor"

Prof. Dr. Sert "Muz Seraları toprağı verimsizleştirip yeraltı sularımızı tüketiyor" Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.

Prof. Dr. Sert "Muz Seraları toprağı verimsizleştirip yeraltı sularımızı tüketiyor"

Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Hakan Sert:

" 10 ile 20 yıl sonra muz yetiştirilen bölgelerde yeraltı sularının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınabilir"

Muz seralarında kapalı devre sulama sistemine acilen geçilmeli"

ANTALYA - Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Sert, kontrolsüz şekilde artan muz seralarının büyük bir tehlikeyi beraberinde getirdiğini belirterek " Muzun bol su isteyen bir bitki. Yeraltı suları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Ayrıca topraktaki tüm besin ögelerini hızlıca tüketiyor. Kapalı devre sulama sistemine acilen geçilmelidir" dedi.

Son 3 yılda 30 bin dönüm muz serasına ulaşan Manavgat'ta bu rakamın getireceği ekonomik faydaların yanında çevreye yönelik zararlarına dikkat çeken Profesör Doktor Hakan Sert, muzun çok su isteyen bir bitki olduğunu ve çevreye en büyük zararı yeraltı sularının fazla kullanılmasıyla verdiğini söyledi. 10 ile 20 yıl arasında muz yetiştirilen bölgelerde yeraltı sularının tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalınabileceğini söyleyen Profesör Doktor Hakan Sert, "Bunlar açısından bir önlem almamız gerekiyor. Bu konuda DSİ'ye, Manavgat Belediyesine uyarılarda bulunmak istiyorum. Yeraltı suları yerine, akıp duran bir Manavgat ırmağımız var. Bunların kullanılması, kapalı devre bir sulama sisteminin yapılması Manavgat için en büyük gerekliliklerden bir tanesidir" dedi.

Muz, toprağı verimsizleştiriyor

Muzun sadece yeraltı sularına değil toprağa da zararlarının olduğunu belirten Prof. Dr. Hakan Sert "Muz, suda olduğu gibi toprağı da fazlaca kullanıyor. Aşırı miktarda besin emilimi ve sürekli yeni bitkiler ekilmesi söz konusu. Topraktaki besin emilimini de hesaba katarsak, hem suyun çekilmesi, hem besin emilimi ve toprağın gittikçe verimsiz hale getirilmesi de bunun zararlarından bir tanesi. Şu anda bir şey yok herkes memnun ama 10 sene sonra aynı serada aynı ürünü alamayacakları için ya da alsalar bile verimin düşeceği, toprağın artık çoraklaşmaya başlayacağını görmek gerekiyor. Bunlara baştan önlem almak gerekir suyu Manavgat ırmağından alır, yeraltı sularını kullanmazsak, toprağımızı daha organik yöntemlerle işlersek, ilave kimyasallar kullanmazsak daha sürdürülebilir bir tarım haline getirebiliriz. Bunları kendi kurduğumuz muz serasında ve biz okulumuzda araştırıyoruz . Yaklaşık 1-2 sene sonra sonuçları çıkar, biz de Manavgatımıza bunları inşallah duyururuz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan