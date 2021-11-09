Prof. Dr. Özkaymak: Bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depreme hazır olmalıyız

Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, dün saat 20.43'te Konya Meram'da 5.1 büyüklüğünde sığ odaklı deprem olduğunu söyledi. Depremin Afyonkarahisar ve Konya'ya bağlı yerleşim alanlarında özellikle alüvyal zeminler üzerinde orta şiddetli hissedildiğini belirten Prof. Dr. Özkaymak depremin odak mekanizma çözümlerine göre kuzeydoğu ve güneybatı uzanımı normal bir faydan kaynaklandığını söyledi.

Son 15-20 yıldır bölgede yerleşim alanları içerisinde yıkıcı deprem olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Özkaymak, yer altı su seviyesinin düşmesine bağlı oturmalardan kaynaklanan yüzey kırıkları üzerinde hasarlı binalar için orta şiddetli depremlerin tehlike oluşturduğunu belirtti. Bu bölgelerde asismik yüzey deformasyonları üzerinde yer alan riskli binaların acilen tespit edilmesi, önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özkaymak, "Bu bölgede meydana gelen orta şiddetli depremler, normal meydana gelmesi beklenen depremler olup, bölgemizde 6.8 büyüklüğüne kadar depremlerin meydana gelebileceği gerçeğini bilerek yerel yönetimlerimiz tarafından gerekli önlemlerin alınması, depreme hazırlıklı olunması gerekmektedir" dedi.