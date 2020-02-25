Prof. Dr. Nurullah Genç Manisa'da "Vatan" konulu konferans verdi Açıklaması

25.02.2020 00:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 00:36

Yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, Manisa'da "Kırkambar Edebiyat Söyleşileri" kapsamında gençlerle buluştu.

Prof. Dr. Genç, Demirci İlçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün organizesinde "Vatan" konulu konferans düzenledi.

Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi Basri Koçyiğit Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte şiirler seslendiren Genç, Müslüman ülkelerde yaşanan zulümlere dikkati çekti.

Genç, konuşmasında Ertuğrul Gazi'den örnekler vererek, "Orta Asya'dan gelerek buraları gül bahçesi yapmış bir milletiz. Ertuğrul Gazi vasiyet etmiştir: İstanbul'u alın ve gül bahçesi yapın, demiştir. Hatta Fatih Sultan Mehmet Han doğduğunda, babası Murat Han'a müjde verdiklerinde şöyle söyler: Murat'ın bahçesinde bir gül Muhammedi açtı, der." diye konuştu.

"Vatan bizim en önemli kavramımız." diyen Genç, "Bu topraklarda uyumaya hiçbirimizin hakkı yok. Osmanlı gibi bir devlet 600 yılda dünyaya medeniyeti ve adaleti öğretmiştir. Bu topraklar Müslüman yurdudur. 15 Temmuz'da ben de İstanbul'da meydanlardaydım. Bizim vatanımız her şeyimiz, bizim vatanımız gül bahçemiz. 15 Temmuz'da bu millet ferasetli duruşu ile hainlere geçit vermemiştir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Genç, kendisine ait "15 Temmuz Destanı" şiirinin yanı sıra Necip Fazıl Kısakürek, Nazım Hikmet ve Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bazılarını okuyup yorumlarda bulundu.

Programda yer alan Sanatçı Aykut Kuşkaya da farklı eserler seslendirirken, Neşet Ertaş ve Aşık Veysel'e ait eserlere de yer verildi.

Kuşkaya'nın okuduğu "Çanakkale Türküsü" ile "Bir Başkadır Benim Memleketim" eserlerinin yanı sıra 15 Temmuz Marşı'na salonda bulunan yüzlerce kişi de eşlik etti.

Konferansa Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Muhammet Solak, akademisyenler, öğrenciler ve ilçe halkı katıldı.

Konferansın sonunda Belediye Başkanı Selçuk ve İl Müdürü Yunus Öztürk tarafından Prof. Dr. Nurullah Genç ve sanatçı Aykut Kuşkaya'ya, Demirci halısı ve ilçenin yöresel ürünleri takdim edildi.

Kaynak: AA