Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 4,7'lik depremin ardından önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli - Haberler
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Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 4,7'lik depremin ardından önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin ise büyüklüğünü 5 olarak duyurduğu depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Görür, "Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da merkez üssü Pütürge olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor." diye konuştu.

Öte yandan AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından özellikle Pütürge ilçe merkezinde çok sayıda vatandaşın panik halinde evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Bazı vatandaşlar da yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 4,7'lik depremin ardından önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, öğlen Malatya-Pütürge-Bölükkaya'da 4,8'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 4,7'lik depremin ardından önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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