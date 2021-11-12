Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 4,7'lik depremin ardından önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.19'da merkez üssü Pütürge olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, 6,93 kilometre derinlikte gerçekleşti. Deprem çevre illerden de hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5 olarak duyurdu.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin ardından ekiplerin saha çalışması başlattığını belirterek, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Ekip arkadaşlarımız sahada çalışmalarına devam ediyoruz. AFAD ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz ilçe merkezi ve bağlı mahallerde taramasını sürdürüyor." diye konuştu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD Başkanlığından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Depremin ardından özellikle Pütürge ilçe merkezinde çok sayıda vatandaşın panik halinde evlerinden dışarı çıktıkları görüldü. Bazı vatandaşlar da yaşadıkları korkuyu dile getirdi.

PROF. DR. GÖRÜR: ÇELİKHAN-ERKENEK-TÜRKOĞLU KESİMİ RİSKLİ

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Arkadaşlar, öğlen Malatya-Pütürge-Bölükkaya'da 4,8'lik deprem oldu. Elazığ depreminden sonra DAF Elazığ depreminde kırılan kolunun GB ucuna, yani Çelikhan-Erkenek kesimine depremlerle stres transfer ederek orayı zorluyor. Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli" ifadelerini kullandı.

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