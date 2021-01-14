Prof. Dr. Nabi Avcı çevrimiçi, "Dünden Bugüne Öğretmenlik" seminerine katıldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Osmanlı'dan bu yana öğretmenlere devletin ve milletin her zaman cömert davrandığını söyledi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Osmanlı'dan bu yana öğretmenlere devletin ve milletin her zaman cömert davrandığını söyledi.

Avcı, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen çevrimiçi "Dünden Bugüne Öğretmenlik" seminerinde yaptığı konuşmada, öğretmenliğin çok önemli bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenliğin diğer mesleklere benzemediğini ifade eden Avcı, "Esnaf, fabrikada çalışan işçi, şoför sabaha evden çıkarken nereye gidiyorum diye sorduklarında işi gidiyoruz derler. Öğretmenlere sorulduğunda işe gidiyorum demezler okula gidiyorum derler. Çünkü öğretmenlik başka işlere benzemez. Öğretmenlik para için yapılan bir meslek değildir. Göreve başlayan öğretmenlerde, kıdemli öğretmenlerimizde başka meslekler seçselerdi daha iyi paralar kazanırlardı ama öğretmenliği tercih ettiler." dedi.

Avcı, bütün öğretmenlerin işlerini severek yapması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öğretmenlik parasız da yapılmaz tabi ama eskiye göre öğretmelerimizin maaşları iyi ama daha iyi olabilir. Osmanlı'dan bu yana öğretmenlere devletimiz, milletimiz cömert davranmıştı ve böyle davranmaya devam etmelidir. Bunun karşılığını da öğretmenlerimiz hizmetleriyle ve toplumsal saygınlıklarıyla veriyorlar. Bütün dünya ülkelerinde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) araştırmasına göre öğretmenlere gösterilen saygı sıralamasında Türkiye ilk üçteydi. Sıralama Çin, Kore ve Türkiye şeklindeydi. Bu ülkeler öğretmenlerine ayrı bir hürmet gösteriyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman