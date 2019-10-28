28.10.2019 15:10

- Prof. Dr. Murat Ferman; "Diş hekimliği doğrudan hayat kalitesini etkileyen bir meslektir"

Dental sektör 17. GREATİST'de buluştu

İSTANBUL - Dünyanın farklı bölgelerinde diş hekimliği konusunda hem bilimsel hem de ticari bilgilerin paylaşılması için düzenlenen GREATIST kongresine Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi de katılım gösterdi. Kongre öncesi konuşan Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, "Diş hekimliği doğrudan hayat kalitesini etkileyen bir meslektir" dedi.

Dental sektörün dünyanın farklı bölgelerindeki, hem bilimsel hem de ticari gelişmelerini takip edilip paylaşılabilmesi için düzenlenen uluslararası 17. GREATIS Kongresi Grand Cevahir Otel'de gerçekleşti. Düzenlenen kongreye Diş Hekimliği Fakültesi olarak katılım gösteren Beykent Üniversitesi "Diş Hekimliği Kliniğinde 21.Yüzyılın Genç Yetenekleri" konusunu ele aldı. Hem akademisyenlerin hem de diş hekimliği öğrencilerinin yaptığı sunumlar kongreye katkı sağladı.

Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman hem kongrenin hem de diş hekimliğinin önemi hakkında konuştu. Diş hekimliği de herhalde herkesin hayatına dokunan doğrudan sağlığını ömrünü yaşam kalitesini birinci dereceden etkileyen bir meslek olduğunu aktaran Prof. Dr. Murat Ferman, "Dolayısıyla bu mesleğin onurunu, sorumluluğunu, değerini verecek insanlarla bir arada olmaktan bende büyük bir onur duydum" dedi.

"Diş ve ağız sağlığının vazgeçilmez bir önemi var"

Diş ve ağız sağlığının yaşam kalitesini etkileyen bir yanı olduğunu söyleyen Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman, "Günümüzde yaşam kalitesinin yüksek tutulması bakımından ağız ve diş sağlığının vazgeçilmez bir önemi var. Biz de Beykent Üniversitesi olarak Türkiye'de yılda iki kez gerçekleştirilen buluşmaya bilimsel tarafına destek olmaktan ve düzenleyici olmaktan dolayı çok mutluyuz, onur duyuyoruz. Bu sene 17.si düzenlenen GREATIST' in bu buluşmasında çağdaş diş hekimliğinin temel dinamikleri ana kulvarlar, sorunlar, çözümler bundan sonra nereye gideceğimiz ele alınıyor. En önemlisi tabi ki, 'alet işler el övünür' derler dolayısıyla dijital imkanlar, dijital teknolojilerin getirdiği diş hekimliğindeki modern teknolojiler, alet edevat gibi ekipmanları da uygulamacılara sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Ferman son olarak da, "Geleceğin diş hekimleriyle bu kongrede yer aldığından memnuniyetini dile getiren Rektör Prof. Dr. Murat Ferman "Diğer en önemli unsurlardan bir tanesi de geleceğin diş hekimleri olarak değerli öğrencilerimiz de bizlerle beraber olacaklar. Onlar için de çok büyük deneyim olacak" diyerek sözlerini tamamladı.

Kongrenin açılış konuşmasında Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı ve GREATIST Onursal Kurul Üyesi Prof. Dr. A. Bülent Katiboğlu'na teşekkürlerini sunan Kongre Başkanı Prof. Dr. Hanefi Kurt ise;

"İlk günden ve ilk oturumdan başlayarak bu üçüncü güne kadar zengin içerikli ve çok öğretici sunumlarla geçti. Bu tabi ki çok kolay olmuyor. Sağ olsun bu konuda belki de en büyük emek sarf eden biri de Bülent Beydir. Bu kongrenin 2012 yılındaki kurumsallaşıp organizasyonun tamamlanmasında en büyük mihenk taşlarından birisi Bülent hocamdır" dedi.

"Öğrenciler burada büyük bir deneyim kazanacaklar"

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bülent Katiboğlu da kongre ile birlikte öğrencilerin de mesleğe yavaş yavaş adapte olduğunu dile getirerek, "Bu kongre diş hekimliği adına Türkiye'nin en büyük kongrelerinden birisi. Ama şöyle bir yenilik yaptık ve bu yıl öğrencilerimizin de sempozyumu var. Kendileri de bu kongrede deneyim kazanıyorlar. Bu kongrede öğrencilerimizin aslında hem diş hekimliği sektörünün tanıması hem bu sektörle iç içe olması ve bilgilerini arttırması adına birçok bilgi paylaşımları olacak" dedi.

Ayrıca organizasyonun içeriğinden ve amacından bahseden Ahmet Bülent Katiboğlu, "Dijital diş hekimliği yani diş hekimliğinde ki yenilikler ve eskiyle yeninin tartışılması ve Türkiye'de ki diş hekimliğinin geldiği seviyenin değerlendirilmesi şeklinde olacak. Diş hekimliği fakültesi öğrencileri tabi ki burada büyük bir deneyim kazanacaklar. Şuanda üniversitemizde bir, iki ve üçüncü sınıflar okuyor. Bu öğrenciler için çok büyük bir tecrübe. Hem sektörle tanışmış oluyorlar hem de bilgi ve deneyimlerini arttırıyorlar. Şöyle ki bizim diş hekimliği fakültesi olarak hocaları, büyükleri, dekanları olarak kendilerine mesajımız etik olmaları, hasta haklarına dikkat etmeleri, meslektaşlarını korumaları ve olabilecek en iyi hizmeti en iyi koşullarda halkımıza vermeleridir" ifadelerine yer verdi.

"Bu bizim için bir basamak"

Kongreye katılan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 3.sınıf öğrencisi Eda Dilmenç de, "Bizde sempozyumda öğrenciler olarak sunum yapıyoruz. Öncelikle bize bu fırsatı sağladıkları için okulumuza ve hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu tarz kongrelerin yapılması ve öğrencilerin bunlara dahil edilmesi bizim hem mesleki kültürü daha iyi anlamamıza hem de kendimizi geliştirmemize neden oluyor. Çünkü bu bizim için bir basamak, bundan sonrasında da umarım diğer kongrelerde de yer alırız" dedi.

Kaynak: İHA