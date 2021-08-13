Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Len bırak! Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
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Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Len bırak! Dere içine apartman dik sonra iklim krizi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Len bırak! Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Karadeniz'de art arda yaşanan sel baskınlarını iklim krizine bağlayanlara Twitter hesabından yaptığı açıklamayla sert tepki gösteren Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, asıl sorunun dere yatağına dikilen apartmanlardan kaynaklandığını söyledi. Kadıoğlu, "Dere içine apartman dik sonra iklim krizi. Len bırak! Uzaktaki binalar sanki başka gezegende duruyor. Onlara iklim krizi neden yok?" ifadelerini kullandı.

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde toplam 27 vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda kaybın bulunduğu iddiası da gündemde yer alıyor.

Özellikle Kastamonu Bozkurt'tan gelen görüntüler sel dehşetini gözler önüne sererken, dere yatağının taşmasıyla, derenin yanında bulunan evler yıkıldı.

KATILDIĞI HER PROGRAMDA UYARILARDA BULUNUYORDU

Her fırsatta dere yatağına ev yapılmaması konusunda katıldığı televizyon programlarında uyarı yapan İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, asıl sorunun dere yatağı değil iklim krizi olduğunu iddia edenlere sinirlendi.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
İTÜ Meteoroloji ve Afet Yönetim Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu.

"DERE İÇİNE APARTMAN DİK SONRA İKLİM KRİZİ"

Sosyal medya hesabından da kendisine selin iklim krizi nedeniyle oluştuğunu yazanlara öfkenen Kadıoğlu, duruma tepkisine şu ifadelerle yanıt verdi;

"Dere içine apartman dik sonra iklim krizi. Len bıraaak! Uzaktaki binalar sanki başka gezegende duruyor. Onlara iklim krizi neden yok.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi

İklim değişti çok yağdıysa tüm binalara değişti ve aynı yağmur yıkılan binanın yanındaki binaların üzerine de yağdı. Yıkılan bina ile yıkılmayan bina arasındaki fark sadece dere yatağına olan yakınlıktır. Dereye ev yapma sel alır NOKTA!"

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu yaşanan sel felaketleri sonrası fena patladı: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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