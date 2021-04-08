Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir?
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Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir?

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Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve YÖK Genel Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Mehmet Murat Tuncer'in değerli bilgilerini paylaşacağı bu programı kaçırmayın. Peki, Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir? Profesör doktor hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsini

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve YÖK Genel Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Mehmet Murat Tuncer'in değerli bilgilerini paylaşacağı bu programı kaçırmayın. Peki, Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir? Profesör doktor hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. MEHMET MURAT TUNCER KİMDİR?

Mehmet Murat Tuncer 1956 yılında Kayseri'de doğdu. 1974 yılında Kayseri Lisesi'ni birincilikle bitirdi.

1974 yılında girdiği Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'den 1981 yılında dereceyle mezun oldu.

1986-1987 yıllarında Sivas Askeri Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak askerlik görevini ifa etti.

1988-1989 da Kanada Toronto'da Wellesley Hospital Gastroenteroloji Kliniği'nde Diagnostik ve Terapötik Endoskopi ve Endoskopik Onkoloji konularında "Observer" olarak bulundu.

1989'da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda başasistan olarak göreve başladı.

1991 yılında Gastroenteroloji Yan Dal uzmanlığını tamamladı.Aynı yıl Üniversite Doçenti ünvanını aldı.

1997 yılında profesörlüğe yükseltildi.

Özel hayatına dair bilinenler;

  • Evli ve iki çocuk babası olduğudur.

M. Murat Tuncer, halen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesidir.

Yunus Söylet'in istifası ile boşalan YÖK üyeliğine Eylül 2012'de atanmıştır. Halen YÖK Genel Kurulu üyesidir.

- Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:23:42. #1.15#
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