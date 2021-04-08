Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve YÖK Genel Kurulu üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Mehmet Murat Tuncer'in değerli bilgilerini paylaşacağı bu programı kaçırmayın. Peki, Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu: Prof. Dr. Mehmet Murat Tuncer kaç yaşında, biyografisi nedir? Profesör doktor hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsini