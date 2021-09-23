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Prof. Dr. Kazım Uysal Öğrencilerimizi TEKNOFEST'te Yalnız Bırakmadı

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Prof. Dr. Kazım Uysal Öğrencilerimizi TEKNOFEST'te Yalnız Bırakmadı

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Kazım Uysal Öğrencilerimizi TEKNOFEST'te Yalnız Bırakmadı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimizin sergiliklerini ziyaret etti.

İSTANBUL (Habermetre) - Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Prof. Dr. Kazım Uysal Öğrencilerimizi TEKNOFEST'te Yalnız Bırakmadı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İstanbul'da gerçekleştirilen TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimizin sergiliklerini ziyaret etti.

Prof. Dr. Kazım Uysal, TEKNOFEST'e katılan öğrencilerimizle bir araya geldi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinliği yerinde takip eden Prof. Dr. Kazım Uysal, yaptıkları çalışmalarla Üniversitemizi festivalde temsil etmeye hak kazanan öğrencilerimizle buluştu. TEKNOFEST'te Üniversitemizi temsil eden YuSi, DPÜ DUSCART, Şahin Roket Takımı ve Karanda İHA'nın sergiliklerini tek tek ziyaret eden Rektörümüze, Kütahya Tasarım Teknokent Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz de eşlik etti.

Öğrencilerimizden yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi alan Prof. Dr. Uysal, ayrıca kendilerini Türkiye'nin ve dünyanın en büyük festivallerinden birinde DPÜ'yü temsil ettikleri için kutladı.

Haber i Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 23 Eylül 2021, Perşembe/ 24 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, DPÜ Duscart Elektromobil, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Prof. Dr. Kazım Uysal, TEKNOFEST 2021,

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