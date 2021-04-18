Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
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Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak

Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

YURT genelinde yağışlar devam ederken, Afrika'dan taşınan çöl tozları ülkemizde çamur yağışlarına sebep oluyor.

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YURT genelinde yağışlar devam ederken, Afrika'dan taşınan çöl tozları ülkemizde çamur yağışlarına sebep oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika'dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak. Solunum için zararlı, çok fazla maruz kalmamakta fayda var. Ancak bitkiler için doğal gübre" dedi.

"GÖZLE GÖREMEYECEĞİZ"

Dün başlayan ve Çarşamba gününe kadar yurtta etkili olacak çöl tozları hakkında değerlendirmelerde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Dün itibariyle ve bugün hatta yarın daha da yoğun olmak üzere Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika'dan gelen çöl tozu hakim. Şimdi bu çöl tozu Afrika'daki kuvvetli rüzgarlarla beraber yeryüzünden atmosfere güney yönlü hava hareketleriyle ülkemize kadar geliyor. Yukarı seviyelerde olduğu için biz onu yer seviyesinde göremiyoruz. Gözle göremeyeceğiz. Toz miktarına baktığımızda yoğun bir toz değerinde artış görürsek bugünlerde o çöl tozudur. Daha çok yağışlarla iniyor. Biz yağışlarla indiği zaman yağmurdan sonra bilhassa parlak yüzeylerde çamur izleri kaldığı için halk dilinde 'Çamur yağmuru yağdı' diyorlar. Banklarda, arabaların üzerinde bu çamur izlerini görmek mümkün" diye konuştu.

"BİTKİLERE DOĞAL GÜBRE OLDUĞU İÇİN 'BEREKET YAĞMURLARI' DERLER"

Çöl tozunun insanda solunum yollarına zarar verebileceğini ancak bitkiler için doğal gübre olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Çöl tozunun içeriğinde oradaki eski kaya parçacıklarının parçalanmış hali, mineraller, zengin bir içerik var. Bu tozları vücuda yoğun bir şekilde alırsak solunum sistemlerinde zarar meydana getiriyor. Ama çöl tozu ekolojik sistem için bir besin kaynağı. Etrafımızdaki yeşillikler için bitkiler için doğal gübre olarak görüyoruz. Eski insanlar nisan yağmurlarını 'Bereket Yağmurları' olarak isimlendirirler. Bunun sebebine baktığımız zaman bahar aylarında ülkemize Afrika'dan Arap Yarımadası'ndan çöl tozu geliyor. İçerisindeki zengin besin kaynakları bitkilerin temel ihtiyacı olan gübre ihtiyacını karşıladığı için atalarımız nisan yağmurlarını bu şekilde isimlendirmişlerdir" dedi.

VATANDAŞLARI UYARDIÇarşamba gününe kadar etkisini sürdürecek çöl tozları için vatandaşları uyaran Prof. Dr. Toros, "Bu çöl tozu zaman zaman belli yerlerde görüş mesafesinde düşüşlere yol açabilir. Yine radyo frekanslarında ve iletişim kanallarında yayın kesintilerine yol açabilir. Bunlar doğal süreçlerdir. Çarşamba gününe kadar yoğun şekilde çöl tozu etkisinde kalacağız, olumsuz etkilenmemek için yine dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Mecbur kalmadıkça dışarıya çıkmamakta fayda görüyorum" dedi. 

"ŞU ANDA İSTANBUL'DA GÖRDÜĞÜMÜZ PUS"

İstanbul'da sabah saatlerinde birçok ilçede etkili olan puslu havayı da değerlendiren Prof. Dr. Toros, "Şu anda İstanbul'da gördüğümüz pus. Yani küçük su zerrecikleri. Çok yoğun olursa sis diyoruz. Yoğunluğu az ise pus diyoruz. Ülkemizde sistem geçişleri var şu an. Öğleden sonra havadaki hareketlenme ile beraber dağılacaktır" dedi.

(Fotoğraf) 


Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak
Prof. Dr. Hüseyin Toros: Çarşamba gününe kadar çamur yağışları olacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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