Prof. Dr. Hikmet Öksüz: "Batı Trakya Türk Milletinin Namus Coğrafyasıdır"
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, "Batı Trakya, Türk milletinin namus coğrafyasıdır.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, "Batı Trakya, Türk milletinin namus coğrafyasıdır. Namus coğrafyası olma özelliği orada verilen mücadelenin gereğidir." dedi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü'nce "Dr. Sadık Ahmet ve Batı Trakya Türkleri" paneli düzenlendi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz, TÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, Türk tarihinde ilk cumhuriyet denemesinin 104 yıl önce Balkanlar'da Batı Trakya Türk Cumhuriyeti olarak ortaya çıktığını söyledi.
Kıbrıs, Türkiye ve Batı Trakya sac ayağının iyi bilinmesi gerektiğini belirten Öksüz, "Batı Trakya 104 yıl önce elimizden çıktı. 104 yıl boyunca büyük mücadelelerin sahnelendiği bir Türk coğrafyasıdır. Batı Trakya, Türk milletinin namus coğrafyasıdır. Namus coğrafyası olma özelliği orada verilen mücadelenin gereğidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini teşkil eden ve uluslararası arenada varlığını şekillendiren Lozan'da kendi isteğimizle kendi rızamızla ve garantörlüğümüzde sınırlarımızın dışında tuttuğumuz tek azınlık topluluğu Batı Trakya'dadır." diye konuştu.
Batı Trakya Türkleri için mücadele eden Dr. Sadık Ahmet'in, 1989'da Yunanistan'da siyaset yapan bir partiden değil de seçimlere bağımsız olarak girme mücadelesi verdiğini anlatan Öksüz, şunları kaydetti:
"Gümülcine'de 1989 Haziran'ında yapılan seçimlerde güven listesinden seçilir. 6 ay sonra seçim yenilenir. Çünkü hükümet çıkmamıştır bu seçimlerde. Ama seçim kampanyasında Dr. Sadık Ahmet ve seçilmiş müftü İbrahim Şerif, 'Biz Türküz' vurgusunu yaptıkları için yargılanırlar. Bu yargılamalar da çok ciddi toplumsal hareketlere sebebiyet verecektir. Bu yargılamalar sırasında Türk kamuoyu da hareketlenmiştir. Türkiye'den siyasetçiler ve gazeteciler bölgeye gelmiştir. Bu yargılamalar sırasında Türkiye'den siyasetçiler ve gazeteciler salona alınmamıştır çünkü salon önceden Yunanlılar tarafından tamamen doldurulmuştur."
Dr. Sadık Ahmet döneminde Batı Trakya'daki Türklerin güçlü şekilde ayağa kalkma mücadelesi verdiğini ifade eden Öksüz, "Yunanlılar ne yaptılar ne ettilerse bölgedeki Türk ağırlığının gücünü değiştiremedi. 24 Temmuz 1995'te -bu tarihin altını özellikle çizmek lazım- bir kaza süsü verilen operasyonla Dr. Sadık Ahmet şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.
Dr. Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet de eşinin son nefesine kadar Batı Trakya Türkleri için mücadele ettiğini belirtti.
Panelde, İstanbul Üniversitesi'den Yrd. Doç. Dr. Nilüfer Erdem, TÜ'den Yrd. Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu ve araştırmacı yazar Özkan Hüseyin de sunum yaptı.
Paneli, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da takip etti.