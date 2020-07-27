Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
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Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor

9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul depremi için uyarılarda bulundu. İstanbul için zamanın daraldığını belirten Sözbilir, tüm uzmanların bu konuda hem fikir olduğunu ifade etti.

27.07.2020 23:14 | Son Güncelleme: 27.07.2020 23:32

Manisa'da düzenlenen konferansa katılan 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İstanbul için uyarıda bulunarak, "Geçmişte deprem üretmiş ve İstanbul zarar gördüğü için gelecekte de böyle bir şey bekleniyor. Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zaman geçmiş. Onun için ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Zaman geçtikçe daralıyor." dedi.

"DEPREM KAYGIMIZIN NEDENİ BİNALARA OLAN GÜVEN PROBLEMİ"

9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'da Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Manisa Fayı Projesi Sonuç Sunumu" konferansında Manisa fayı üzerinde yapılan incelemelerini paylaştı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, çalışmanın çok değerli olduğunu belirterek "Yer sallandığında gitmemiz gereken hedef şu olmalı, içinde bulunduğumuz binalardan emin olmalıyız ve en ufak bir endişe duymadan yaşayabilmeliyiz. Ben buraya geldikten bir hafta sonra bir deprem meydana geldi. 6 hafif yaralımız vardı. Bu yaralıların hepsi kaçmaya çalışırken yaralananlardı. Deprem kaygımız da bir problem. Bunun da nedeni içinde bulunduğumuz binalara olan güven problemi. Burada yapılmış olan çalışma önemli bir çalışma" dedi.

"75 YIL İÇERİSİNDE MANİSA FAYI TEKRAR CANLANABİLİR"

Manisa kent merkezinin bulunduğu alandan geçen Manisa fayının 75 yıl içerisinde deprem üretebileceğini belirten Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Önemli şeylerden bir tanesi Manisa'nın deprem üretme aralığı ortaya çıktı. En kısa aralığı 250 yıl en uzun aralığı ise 900 yıl. Yani 250 yıl ile 900 yıl arasında bir tane yıkıcı deprem üretiyor. En son depremi 1845 yılında üretmiş. Bunlar sayısal parametreler, kesinliğe yakın sonuçlar bunlar. Dolayısıyla en son depremden 175 yıl geçmiş durumda. 250 yılı baz aldığımızda 75 yıl içerisinde Manisa fayı tekrar hareketlenebilir. Manisa fayı da 6.9'a kadar deprem üretme potansiyeline sahip. Manisa fayı normal şartlarda Manisa'nın kent merkezi içerisinde geçen bir fay. Ortalama 400 bin nüfuslu kent merkezi Manisa fayının kontrolündeki bir havzada yer alıyor. Doğrudan Manisa fayının üzerinde olan yerleşimler var. Öncelikle onların elden geçirilmesi gerekiyor. Bu yapıların depreme dayanıklılığı var mıdır, ne tür özellikler sunuyor, hangi yıllarda yapılmış bu binalar? Bu anlamda bunların ortaya çıkartılması gerekiyor. Bundan sonra kentsel dönüşüm kapsamında bu binaların belli bir oradan alınması gerekiyorsa alınması gerekiyor. Alınamıyorsa ciddi ölçekte iyileştirilmesi gerekiyor bu binaların" dedi.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir

"MANİSA'DA 7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLABİLİR"

Manisa'nın 17 ilçesinde 32 adet fayın bulunduğunu ve bu faylardan en büyüğünün 7.1 büyüklüğünde deprem üretebileceğinin altını çizen Sözbilir, "Manisa'nın 17 ilçesinde 32 tane fay var. Bu 32 fay 17 ilçenin tamamına dağılmış durumda. Bu fayların içerisinde en yüksek deprem oluşturma potansiyeli 7.1. Yani biz Manisa ölçeğinde en büyük fay 7.1 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Sarıgöl ilçesinin kuzeyinde Killik fayı var. O bölgede o fay deprem ürettiğinde Manisa ilinin tümü etkilenir. Manisa fayı da 6.9 büyüklüğünde bir deprem ürettiğinde sadece Manisa değil İzmir de etkilenir. En azından sarsıntı nedeniyle birçok bina yıkılabilir. Çünkü 6.9 büyüklüğündeki bir deprem 9 büyüklüğündeki bir yıkıma karşılık gelir" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İÇİN KORKUTAN UYARI: ZAMAN DARALIYOR

Geçmiş dönemlerde deprem nedeniyle büyük acıların yaşandığı İstanbul için de uyarılarda bulunan Sözbilir, "İstanbul'da aslında İstanbul'un içerisinden geçen bir fay yok. İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi'nin altındaki fay deprem ürettiğinde İstanbul'da ne olur tartışması var. Geçmişte deprem üretmiş ve İstanbul zarar gördüğü için gelecekte de böyle bir şey bekleniyor. Bilim insanlarının orada deprem beklemesinin nedeni deprem kırılmasının vakti geçmiş. Normal şartlarda 250 yılda bir kırılması zaman geçmiş. Onun için ilk başladığında 30 yıl demişlerdi. Şimdi 30 yıl 10 yıla düştü. Zaman geçtikçe daralıyor. Tüm bilim insanları bu konuda hem fikir. Türkiye hazır değil tabi ki, sadece İstanbul değil, Manisa da hazır değil" diye konuştu.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: Allah''ın intikam günü geliyor.
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