Prof. Dr. Hasan Köni: AB'nin Üyelik Teması, Türkiye'nin Demokrasi Çapasıdır

AVRUPA Parlamentosu (AP),Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile yürüttüğü üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öngören raporu 477 evet oyu ile kabul etti. Türkiye raportörü Kati Piri tarafından taslağı hazırlanan rapora Türkiye cephesinden verilen tepki sert oldu. Alınan kararı değerlendiren İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Köni, "Türkiye gibi bir ülkenin Avrupa'dan tamamen dışlanması, Avrupa için bir tehdit oluşturabilir. Çünkü AB'nin üyelik teması, Türkiye'nin demokrasi çapasıdır" dedi.



Alınan kararın sürpriz olmadığını dile getiren Prof. Dr. Köni, "Türkiye'de yaşanan iç gelişmeleri bugün herkes duyuyor, görüyor. Ortadoğu'daki gelişmeler de ülkeye yansıyor. Bu durumda Türkiye'nin Kopenhag Kriterlerine uyması zaten mümkün değil. Bu nedenle alınan kararı sanıyorum hükümet de bekliyordu. Gösterilen sert reaksiyon ise kamuoyunu düşünerek yapılmış olabilir" dedi.



"KAMUOYUNUN GÖRÜŞLERİYLE ULUSAL ÇIKARLAR BİR OLMAZ"



Kamuoyunun görüşleriyle ulusal çıkarlar arasında farklar olduğunadikkat çeken Prof. Dr. Köni, "Şu anda beklenti Avrupa Komisyonu, Bakanlar Kurulu ve liderlerin bu karardan çok etkilenmemesi yönünde. Avrupa tarafı, Türkiye'nin 3 milyon göçmeni tuttuğu ve bir anlaşma yapıldığının farkında. Türkiye gibi bir ülkenin Avrupa'dan tamamen dışlanması, Avrupa için bir tehdit de oluşturabilir. Çünkü AB'nin üyelik teması, Türkiye'nin demokrasi çapasıdır" diye konuştu.



"İKİ TARAF DA BİRBİRİNDEN KOPAMAZ"



Avrupa ile Türkiye arasında son zamanlarda yaşanan gerginliklerin genele yayılmasının zor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Köni, "Türkiye'nin eskiden beri böyle bir denge oyunu vardı. Batıdan baskı geldiği zaman Rusya'ya, Rusya'dan baskı geldiğinde Amerika'ya, NATO'ya yönelirdi. Şu anda Şangay İşbirliği Örgütü de bu oyunadahil ve hem Batı'nın hem de Şangay'ın İslam korkuları var. İki taraf da Türkiye'deki gelişmelerin kendi içlerine yansımasından çekinecek ve ona göre tedbir alacak. Bu nedenle Türkiye'nin taraf değiştirmesi çok doğru bir karar olmaz" ifadelerini kullandı.



"LİDERLERİN YORUMLARI BEKLENİYOR"



Gözlerin artık Avrupa Komisyonu toplantısına çevrildiğinin altını çizen Prof. Dr. Köni, "Liderlerin ne söyleyeceği şu anda merak konusu. Türkiye'nin önemini biliyorlar, dışlanmasına izin vermezler.Ancak bu kadar geniş bir Müslüman kitlenin Avrupa'ya yerleştiği dönemde, 80 milyon Müslüman'a Avrupa'da serbest dolaşım hakkı da veremezler. Türkiye tarafı da eminim bunu tahmin ediyordur. Bunun dışında ilişkilerin tamamen dondurulacağını düşünmüyorum. Zaten Batı'nın sürekli Türkiye'yi reddetmesine de gerek yok. Çünkü çeşitli hukuk oyunlarıyla, yeni fasılların açılmasıyla Türkiye'yi daha senelerce oylama imkanları var" diyerek sözlerini tamamladı.



- İstanbul