Prof. Dr. Hacısalihoğlu: "İş Sağlığı ve Güvenliği Bir Kültür Alanıdır"

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerçekleştirilen 3. Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu'nda konuşan Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "İş sağlığı ve güvenliği alanının bir kültür alanı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çalışma hayatının en önemli konusu olan iş sağlığı ve güvenliği, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde gerçekleştirilen "3. Sağlık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu"nda masaya yatırıldı. Alanında uzman kişilerin katıldığı sempozyumda başta sağlık sektörü olmak üzere birçok sektörün iş sağlığı ve güvenliği ele alındı. 3 oturumda gerçekleştirilen sempozyumda; Sağlık Sektöründe Meslek Hastalıkları ve Halk Sağlığı, Sağlık Sektöründe Karşılaşılan Riskler ve Hastanelerde Acil Durum Yönetimi ve İş Sağlığı Güvenliği Uygulamaları konuları tartışıldı.

"İş sağlığı ve güvenliği alanı önemli bir biliş düzeyidir"

İş sağlığı ve güvenliği alanında Türkiye'de bir ilk olan lisans programının kendi okullarında açılmış olmasından dolayı gururlu olduklarını belirten İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, "İnsana verilen değerin karşılığı, bilgiyi bilince dönüştürerek bilinçle davranabilmek ve bunu çok iyi özümseyebilmektir. Bu açıdan iş sağlığı ve güvenliği alanının bir kültür alanı olduğunu düşünüyorum. İş sağlığı ve güvenliği alanı önemli bir biliş düzeyidir. Bu alanda mevzuatlar oluşturulabilir, her türlü yönetmelikler, uygulama pratikleri sahaya sürülebilir. Ancak önemli olan onu içselleştirebilmektir. Dolayısıyla hepimize bu alanda büyük iş düşüyor. Bizler bu fikirle iş sağlığı güvenliği meselesine yaklaşıyoruz. Üniversitemiz iş sağlığı ve güvenliği alanında açmış olduğu lisans bölümü ile diğer üniversiteler arasında bir öncülük yapmıştır. Bu alanda ilk mezunlarımızı da verdik. Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra da konumlarını iyileştirme noktasında bakanlıklarımızla temaslarımız devam ediyor" dedi.

"Proaktif sorunlara karşı çözümlere odaklanılmalı"

İş sağlığı ve güvenliğinin genellikle kazalar olunca ortaya çıkan sonuçlar olduğunu ifade eden İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Cüneyt Ulutin ise, iş sağlığı ve güvenliği açısından doğacak risklerin önüne geçmek için proaktif sorunlar ortaya çıkmadan, doğrudan çözümlere odaklanmanın gerekli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ulutin, iş güvenliği açısından alınması gereken tedbirlerden de bahsederek şunları söyledi:

"'Ortaya çıkabilecek riskler ve bu risklerin olasılıkları ne kadar tehlike içeriyor?' Bunu görüp tekrar bir düzeltme yapmak gerekiyor. Gerekirse o tesiste sorun oluşturan ekipmanı değiştirmek ya da iş görenin eğitimini arttırmak lazım. Nitekim sorun çözülememişse o iş yerindeki o bölümü tamamen kapatmak gerekiyor. Tüm bu düzeltmeler yapıldıktan sonra tekrar risk analizi yapılarak düzeltme yapılacak alanlar yeniden tespit edilmelidir" dedi.

İş kazaların en çok hangi sektörlerde görüldüğüne de değinen Ulutin, "İş kazalarının en sık görüldüğü sektörlerin başında maden sektörü, tarım ve orman işleri geliyor. Bunun yanı sıra sağlık sektörü ayrıntıları olan ve özellikle yaklaşılması gereken bir alandır. Dolayısıyla sağlık sektöründeki iş sağlığı ve güvenliği konusuna eğilmek esas konularımızdan biridir" ifadelerini kaydetti.

Sempozyum sonrasında tüm katılımcılara iş sağlığı ve güvenliği sertifikası verildi. - İSTANBUL