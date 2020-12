Prof. Dr. Füsun Terzioğlu kimdir? Füsun Terzioğlu hayatı ve biyografisi! Füsun Terzioğlu kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, AB ülkeleri arasında Türkiye'yi temsil ederek ülkemizdeki hemşirelik hizmetlerinin yönetimine önemli bir katkı sağlayacak. İşte Prof. Dr. Füsun Terzioğlu'nun hayatı ve biyografisi

FÜSUN TERZİOĞLU KİMDİR?

Terzioğlu, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesinden birincilikle mezun olmuştur. İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü ve Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü almıştır. Pilot lisansı, uluslararası yönetim ve liderlik sertifikası, paraşüt sertifikası sahibidir.

The British Council Araştırma Bursu ile İngiltere Liverpool Women's Hospital Reproductive Medicine Unit'de yardımcı üreme tekniklerinde danışmanlık hizmetlerine yönelik çalışmalar yapmıştır. 1999 yılında İsrail'in Rehovet kentinde Kaplan School of Nursing ve Jerusalem Hebrew Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen "Management and Leadership in Nursing" konulu kursa katılarak Hemşirelikte Yönetim ve Liderlik sertifikası almıştır.

Thematic Network liderlik çalışma grubunun aktif üyesidir. 2006 yılında Amerika'da Kent State University College of Nursing'de 3 ay süresince research scholar olarak araştırmalar yapmıştır. 2007 yılında "Hemşirelikte Doktora Öğrencilerinde Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi" konulu projesi ile INDEN (International Network for Doctoral Education in Nursing) ve Sigma Theta Tau tarafından desteklenen ve dünyada her yıl sadece 3 kişiye verilen uluslararası araştırma bursu kazanarak University of Michigan Faculty of Nursing'de araştırma projesine yönelik çalışmalarda bulunmuştur. 2009-2011 yılları arasında Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkan Yardımcılığı, Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, Stratejik Planlama Grup Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HUKSAM) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Cinsellik ve Üreme Sağlığı konuları ile Yönetim ve Liderlik konuları çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

Prof. Dr. Füsun Terzioğlu

INDEN, Sigma Theta Tau gibi uluslararası hemşirelik organizasyonlarının ve ulusal hemşirelik derneklerinin üyesidir. Ulusal ve Uluslararası indeksli dergilerde yayımlanmış 70'in üzerinde makalesi, 80'nin üzerinde bildirisi, 3 uluslararası, 8 ulusal kitap bölümü yazarlığı, 3 kitap editörlüğü, 200'ün üzerinde uluslararası dergilerde atıfı bulunmaktadır.

Hemşirelik Fakültesi'nin kurucu dekanlığını yapmıştır. 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu Üyeliği, Hemşirelikte Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, Lenf Ödem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, Destekleyici ve Tamamlayıcı Tedaviler Araştırma ve Uygulama Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, İleri Düzey Sağlık Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Merkezi (STEM) Danışma Kurulu Üyeliği, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurucu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Kalite Konseyi Danışma Kurulu Üyeliği ve Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, 2020 yılındaDünyanın en seçkin kuruluşlarından olan The European Nurse Directors Association'ın (Avrupa Hemşire Yöneticileri Derneği ) Türkiye Temsilcisi seçildi.