PROF. DR. DODURKA: TÜRKİYE BALKANLAR'DA BÜTÜNLEŞTİRİCİ SİYASET İZLİYOR

Bilim insanı, siyasetçi, sanatçı, iş insanı gibi birçok kişiden oluşan Rumeli Kanaat Önderleri, bir araya geldi. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, ' Türkiye Balkanlar'da hassas, dikkatli, istikrarlı ve bütünleştirici bir siyaset izliyor. Bu nedenle Türkiye'ye güven çok fazla' dedi.

İş, sanat, siyaset dünyasından isimlerin yer aldığı ve her ay düzenlenen Rumeli Kanaat Önderleri toplantısı, bu kez İstanbul Rumeli Üniversitesi'nin Haliç Yerleşkesi'nde gerçekleşti. Alanında uzman isimlerin yer aldığı toplantıda, Avrupa Birliği'nin Balkanlar'a bakışı incelendi. Balkanlarla ilgili farklı konuların da konuşulduğu toplantı öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Dodurka, ' Balkanlar Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir yer tutuyor, çok hassas ve kırılgan bir bölge. Türkiye hassas, dikkatli, istikrarlı ve bütünleştirici bir siyaset izliyor. Bu nedenle Türkiye'ye güven çok fazla' ifadelerini kullandı.

BALKANLAR TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASINDA ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR

Üniversite olarak Rumeli Kanaat Önderleri grubunun doğal üyesi olduklarını hatırlatan Prof. Dr. Dodurka, toplantılarda Balkanlar ile ilgili gündem değerlendirmeleri yaptıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

'Balkanlar, Türkiye'nin dış politikasında çok önemli bir yer tutuyor, çok hassas ve kırılgan bir bölge. O bölge ile bağlantısı olmadığı halde emperyalist devletlerin göz diktiği bir bölge çünkü jeopolitik olarak çok önemli bir yer. Buna karşın oradaki ülkeler genellikle farklı etnik yapılara sahip, ekonomileri zayıf, hacimleri ufak, dolayısıyla savunma sanayileri kuvvetli olmayan, bir müttefike ihtiyaç duyan ülkeler. Dolayısıyla orada Rusya, Çin, Körfez Ülkeleri, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye etkin bir şekilde rol oynuyor.'

TÜRKİYE'YE OLAN GÜVEN VE BEKLENTİ YÜKSEK

Türkiye'nin Balkanlar'da izlediği siyasetin çok hassas, dikkatli, istikrarlı ve bütünleştirici olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Dodurka, 'Bu nedenle Türkiye'ye de güven çok fazla. Avrupa Birliği'nin de bu ülkelere vaatlerini getirmemesi nedeniyle Türkiye'nin önemi daha da artıyor. Böylece beklenti de artıyor. Türkiye, yaptığı yatırımlarla, uyguladığı politikalarla, yumuşak güç uygulamalarıyla; biz bu yumuşak gücü sanatla, kültürle, eğitimle orada uyguluyoruz ve karşılığını alıyoruz. Şu an Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova'da ciddi gerilimler var. Bu yüzden bizler de bu platformla ülkemizin hassasiyetle uyguladığı politikaların neresinde olmalıyız' Bunları tartışıyoruz? dedi.