Prof. Dr. Ateş Kara: "TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar" - Haberler
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Prof. Dr. Ateş Kara: "TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar"

AA, Erlevent Gülbitti - Sağlık
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Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve ve TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr.

Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi ve ve Turkovac'ın hatırlatma dozu çalışmalarının idari koordinatörü Doç. Dr. İhsan Ateş'in açıklaması

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi Başhekimi ve Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Emrah Şenel'in konuşması ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde ergenlerde TURKOVAC aşılama çalışması başlaması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. (2)

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar

Prof. Dr. Ateş Kara: TURKOVAC aşısı olup da yoğun bakıma yatan hastamız şu ana kadar

AA / Erlevent Gülbitti - Sağlık

Ankara Şehir Hastanesi, Ateş Kara, TURKOVAC, Aşı, Sağlık, Haberler

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