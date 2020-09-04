Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu
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Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü aktör Dwayne Johnson üzerinden örnek vererek salgın konusunda hayati uyarılarda bulundu. Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen, her an maske, her an mesafe" dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu
04.09.2020 00:49 | Son Güncelleme: 04.09.2020 00:54

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs salgınına yakalanan ünlü aktör Dwayne Johnson'ı örnek göstererek, her an maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ateş Kara, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aktör, Dwayne Johnson, Mart'tan itibaren tüm karantina kurallarına uyduğunu, çarşamba açıklamıştı. Ancak haftasonunu önlem almadan, evlerinde görüştükleri, aile dostlarındankendisine ve tüm ailesine virüsün bulaştığını bugün açıkladı. Lütfen, her an maske, her an mesafe." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu

NE OLMUŞTU?

Dünyaca ünlü ABD'li yıldız Dwayne Johnson, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını belirterek yaşadığı zor günleri anlatmıştı.

Johnson, hastalık süreciyle ilgili, "Sizinle son üç haftadır yaşadığım şeyleri paylaşmak istedim. Karım Lauren, ben ve iki kızımız koronaya yakalandık. Şunu söyleyebilirim ki; bu yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Geçmişte pek çok şey atlattım ama corona bunların hepsinden daha farklıydı" ifadelerini kullanmıştı.

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