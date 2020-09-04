Prof. Dr. Ateş Kara, Dwayne Johnson'dan örnek vererek koronavirüs konusunda önemli uyarılarda bulundu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kendisi ve ailesinin koronavirüse yakalandığını duyuran ünlü aktör Dwayne Johnson üzerinden örnek vererek salgın konusunda hayati uyarılarda bulundu. Kara, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Lütfen, her an maske, her an mesafe" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs salgınına yakalanan ünlü aktör Dwayne Johnson'ı örnek göstererek, her an maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ateş Kara, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aktör, Dwayne Johnson, Mart'tan itibaren tüm karantina kurallarına uyduğunu, çarşamba açıklamıştı. Ancak haftasonunu önlem almadan, evlerinde görüştükleri, aile dostlarındankendisine ve tüm ailesine virüsün bulaştığını bugün açıkladı. Lütfen, her an maske, her an mesafe." ifadelerini kullandı.