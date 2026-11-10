Riva'da duygu dolu anlar! Milliler Atatürk'ü andı

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A Milli Futbol Takımı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya geldi. Belçika ve Fransa karşılaşmalarının hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlı ekip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 88. yıl dönümünde düzenlenen törenle andı.