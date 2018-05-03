Prens Harry'e Kayınçosundan Mektup: Düğünü İptal Et
Meghan Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle, kayınçosu Prens Harry'e bir mektup göndererek, evliliğin kraliyet tarihindeki en büyük hatası olacağını ve düğünü iptal etmesi gerektiğini söyledi.
İngiliz basını, Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü, konuklar, gelinlik derken şimdi de Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle Junior'un Prens Harry'ye yazdığı mektupla çalkalanıyor.
"DÜĞÜNÜ İPTAL ET"
Markle'ın ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan 51 yaşındaki erkek kardeşi Thomas Markle Junior, Prens Harry'e mektup yazdı ve çok geç olmadan 19 Mayıs'taki düğünü iptal etme çağrısında bulundu. Thomas Markle'ın zehir zemberek ifadelerle yazdığı mektupta, çiftin düğünü 'sahte peri masalı' olarak nitelendiriliyor.
Thomas Markle'ın Prens Harry'e yazdığı mektup İngiliz magazin dersini In Tocuh Weekly'de yayınlandı ve dergi mektuba ''Kraliyet düğününden zaman geçtikçe, bunun kraliyet düğün tarihindeki en büyük hata olduğu daha net anlaşılacak'' sözleriyle yer verdi.
"MEGHAN MARKLE DOĞRU KADIN DEĞİL"
Mektupta, ''Açıkçası Meghan Markle senin için doğru kadın değil. Dünyanın yeni yeni gördüğü gerçek Meghan'ı nasıl görmediğine şaşırıyorum.'' ifadeleri de yer aldı. Thomas Markle mektupta ayrıca Meghan'ın oyunculuk kariyeri için babasının çok para harcadığından ve bu sebeple ekonomik sıkıntıya girdiğinden de söz ediyor.
"BEŞ PARASIZ BIRAKTI"
Markle, kardeşine 'Ne tür bir insan, yola babasını iflas edene kadar onu kullanarak çıkar ve daha sonra onu Meksika'da beş parasız bırakır. Ve geri ödeme zamanı geldiğinde sanki daha önce babasını hiç görmemiş gibi tamamen unutur. Görülen o ki ufak çaplı Hollywood ünü Meghan'ın başını döndürmüş. Ayrıca her şeyin de ötesinde Meghan düğününe ailesini değil tamamen yabancı olduğu kişileri davet ediyor. Kim böyle bir şey yapar?'' sözleriyle yükleniyor.
-
Lan lun leen oğlum bu kadın çok çirkin o kadar güzel prensesler var ki sokakta bakmaya kıyamazsın bu çirkini nerden buldunCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
Meghan zaten seni hiç sevmemiştim. Kate'in tırnağı olamazsın sen. Özenti uğruna Harry'i kandırıyorsun herşey para ün için. İngiliz bile değilsin senin ne işin var kraliyet ailesiyle pardonda. Harry 6. sırada kral olmaya ömrü vefa etmez yani Kate senden çok çok önde tatlım.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
bu hitler salagi herif kiz bulmus ona sevinsin . bunun gelecegi ayni es cinse ss sapiklari gibi olur eger simdiden oyle degilse o zamanda sarhostum egleniyordum yapar nasil olsa medya israil ve ingiliz elinde zaten bunlarin bir kiralida manyakti bunun gibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Doğru yani ailesini neden istemiyor??Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Prenses adayı çokCevap Yaz 2 Yayından Kaldır