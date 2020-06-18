Pompeo, Hawaii'de üst düzey Çinli bir yetkiliyle bir araya geldi
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Pompeo, Hawaii'de üst düzey Çinli bir yetkiliyle bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Çin hakkındaki iddialarının gündeme oturduğu sırada üst düzey Çinli bir yetkiliyle Hawaii'de bir araya geldi.

Pompeo, Hawaii'de üst düzey Çinli bir yetkiliyle bir araya geldi
18.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:18

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ABD Başkanı Donald Trump ve Çin hakkındaki iddialarının gündeme oturduğu sırada üst düzey Çinli bir yetkiliyle Hawaii'de bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, Pompeo ve yardımcısı Stephen Biegun'in, Çin Komünist Partisinin dış politika konusunda en yetkin ismi olan Yan Cieçı ile Honolulu'da Hickam Hava Üssü'nde görüştüğünü söyledi.

Görüşmenin basına kapalı yapıldığı, Pompeo ve Biegun'in yanında hiçbir gazetecinin seyahat etmesine izin verilmediği belirtildi.

Bolton'un tartışma yaratan kitabı

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bu ay sonunda yayımlanması planlanan "The Room Where It Happened: A White House Memoir" isimli kitabının basına yansıyan bölümleri tartışma yaratmıştı.

Bolton'un kitapta Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede çiftçilerin ağırlıklı olduğu eyaletlerde 2020 seçimlerinde zafer kazanması için Çin'den büyük miktarda Amerikan tarım ürünleri almasını istediğini öne sürmüştü.

Kitapta ayrıca Şi'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde neden Uygur Türklerini tuttukları kampları kurduklarını anlattığı ve Trump'ın da Şi'ye "Kampları kurmaya devam etmelisiniz, bu yapılacak doğru bir şey." dediği iddia ediliyor.

Trump, bu bölümün basına sızmasının hemen ardından Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikalarından dolayı Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı.

ABD Başkanı ayrıca Fox televizyonunda Sean Hannity'nin programına telefonla bağlanarak iddiaları reddetmiş, "Bugüne kadar hiçbir ABD başkanı Çin ve Rusya'ya benim davrandığım kadar sert davranmamıştır." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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