Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2024 yerel seçimleri için aday adaylığı başvurusunu yaptı

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2024 yerel seçimleri için Alaplı Belediye Başkan aday adaylığı başvuru müracaat dosyasını Cumhuriyet Halk Partisi Alaplı İlçe Başkanlığı'na teslim etti. Başkan Tekin, başvuruyu mütevazı bir şekilde yapmak istediklerini belirtti ve Alaplı'ya hizmet etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Zonguldak'ın Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 2024 yılı yerel seçimleri Alaplı Belediye Başkan aday adaylığı başvuru müracaat dosyasını Cumhuriyet Halk Partisi Alaplı İlçe Başkanlığı'na teslim etti.

Zonguldak'ın Alaplı Cumhuriyet Halk Partisi Alaplı İlçe Başkanı Hüseyin Tosun'a müracaat dosyasını teslim eden Tekin, 'Bugün buraya ilçe başkanlığımıza Alaplı Belediye Başkan aday adaylığı dosyamızı teslim etmeye geldik. Yasal başvuru süresi dolmadan mütevazı bir şekilde müracaatımızı yapalım diye düşündük. İlerleyen günlerde yapacağımız görkemli bir toplantı ile seçim startını hep birlikte vermiş olacağız' dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketi nedeniyle mütevazı bir şekilde başvuru yapmak istediklerini yineleyen Başkan Tekin; 'Biz, 10 yıl boyunca Alaplı'mıza hak ettiği hizmetleri yapmaya çalıştık. Gecemizi gündüzümüze katarak Alaplı'mız için hep doğru olanı yapmaya çalıştık. Hiçbir zaman siyaset yapmadık. Kimseyi siyasi görüşü nedeniyle yargılamadık' dedi.

Başkan Tekin burada yaptığı konuşmada şunları ifade etti; 'Hizmette ayrım yapmadık. Kimseyi ayırmadık, hiç kimseyi ötekileştirmedik. Kırmadık, dökmedik, dağıtmadık. Biz sadece ilçemize en iyi hizmeti vermeye çalıştık.

Yaklaşık 10 yıldır sadece Alaplı'mızın derdi ile dertlendik, Gecemizi gündüzümüze katıp Alaplı'mız için çalıştık. Tek sevdamız Alaplı diye çıktığımız bu yolda Alaplı'mızın değerine değer kattık. Biz ne yaptıysak; halkımız için, Alaplı'mız için, Allah rızası için yaptık. İnşallah Allah nasip ederse önümüzdeki dönem de Alaplı'mız için hep birlikte çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda düzenleyeceğimiz toplantı ve etkinliklerde 10 yıl boyunca Alaplı'mızda neler yaptık, neleri değiştirdik, Alaplı'mızın değerine neler kattık bunların hepsini anlatacağız. Ben bugün burada sözü daha fazla uzatmadan 2024 yılı Alaplı Belediye Başkan aday adaylığı başvuru müracaat dosyamı sayın ilçe Başkanımıza takdim etmek istiyorum. Alaplı'mız için hayırlı olsun diyorum ve bir kez daha belirtmek istiyorum. Bizim tek derdimiz, tek düşüncemiz, tek sevdamız Alaplı." - ZONGULDAK