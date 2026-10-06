Motosikletli şüphelilerden biri Küçükçekmece'de ateş açtı, 1 kişi ağır yaralandı

Motosikletli şüphelilerden biri Küçükçekmece'de ateş açtı, 1 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta motosikletle gelen 2 şüpheliden biri silahla ateş açtı; iş yerinin önünde bekleyen 1 kişiye kurşun isabet etti. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece'de düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.
Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'a motosikletle gelen kimliği belirlenemeyen 2 şüpheliden biri, silahla ateş açtı. Kurşunlar, iş yerinin önünde bekleyen 1 kişiye isabet etti.
Şüpheliler daha sonra motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA