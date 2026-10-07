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Kontrolden çıkan vapur Derin Mermerci'nin yalısına çarptı

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Kontrolden çıkan vapur Derin Mermerci'nin yalısına çarptı Haber Videosunu İzle
Kontrolden çıkan vapur Derin Mermerci'nin yalısına çarptı
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Daha önce yalı yaşamının dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını anlatan Derin Mermerci, bu kez Boğaz'daki yalısında yaşanan kazayla karşı karşıya kaldı. Mermerci'nin yalısına bir vapur çarptı. O anların ardından açıklama yapan Mermerci, “Çok şükür, bin şükür… Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.

  • İstanbul Boğazı'nda bir vapur, Derin Mermerci'nin yalısına çarptı.
  • Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı, yalnızca maddi hasar meydana geldi.
  • Derin Mermerci, daha önce yalı hayatının zorluklarından yakınmış ve 'Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!' demişti.

Yalı hayatı hakkında daha önce yaptığı açıklamayla dikkat çeken Derin Mermerci'nin Boğaz'daki yalısında korkutan bir olay yaşandı. Bir vapur Mermerci'nin yalısına çarptı.

YALISINA VAPUR ÇARPTI

İstanbul Boğazı'nda bulunan yalısıyla bilinen Derin Mermerci, beklenmedik bir kazayla karşılaştı. Mermerci'nin yalısına vapur çarptı. Yaşanan kazanın ardından Mermerci, olayla ilgili görüntüleri göstererek yaşadığı korkuyu dile getirdi. Mermerci'nin kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada can kaybı veya yaralanmadan ziyade olayın maddi hasarla atlatılmasına şükrettiği görüldü.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Derin Mermerci, yaşananların ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Çok şükür, bin şükür… Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış”

DAHA ÖNCE YALI HAYATINDAN YAKINMIŞTI

Kazayı daha da dikkat çekici hale getiren ayrıntı ise Derin Mermerci'nin daha önce yalı yaşamıyla ilgili söylediği sözler oldu. Mermerci, yalı hayatının dışarıdan göründüğü kadar iyi olmadığını dile getirmişti. Boğaz kıyısında yaşamanın beraberinde getirdiği zorluklardan söz eden Mermerci, "Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!" demişti.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sat kurtul, yaş ilerleyince romatizma ağrıları fena bağırttırır acıya dayanamazsın kuru bir ortamda yaşamaya bak ..

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