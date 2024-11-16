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Zelenskiy: Savaşı Gelecek Yıl Diplomatik Yöntemlerle Sona Erdirmek İçin Çalışmalıyız

Zelenskiy: Savaşı Gelecek Yıl Diplomatik Yöntemlerle Sona Erdirmek İçin Çalışmalıyız
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın diplomatik yollarla bitirilmesi gerektiğini vurguladı. ABD'nin yeni politikalarının savaşın sona ermesinde önemli rol oynayabileceğini belirtti. Bu süreçte Rusya'nın tutumunu da değerlendiren Zelenskiy, savaşın sona ermesi için her şeyi yapacaklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Bu savaşın gelecek yıl diplomatik yollarla bitmesini sağlamak için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna medyasına verdiği röportajda Donald Trump'ın başkanlığı ve Rusya ile müzakere konularını değerlendirdi. Donald Trump ile Eylül ayında çok güzel bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Bizim açımızdan olumluydu. Savaşın sona ermesi konusunda üzerinde durduğumuz temeli duydu. Tutumumuza karşı bir şey söylemedi" ifadelerini kullandı. Daha sonra Trump'ı 5 Kasım'daki seçim zaferinden dolayı tebrik ettiğini hatırlatan Zelenskiy, "Onu zaferinden dolayı tebrik ettim. Savaşı bitirmek istediğini söyledi. Kendisi de Ukrayna'nın desteklenmesinden yana. Yani şu ana kadar görüşmelerimizdeki atmosfer iyiydi" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müzakere masasına oturup oturmayacağına yönelik Zelenskiy, "Putin'in barış aramadığını düşünüyorum. Ancak bu, diğer liderlerle müzakere masasına oturmak istemediği anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü onun için mesele, savaşın başlangıcından bu yana uğradığı siyasi izolasyonu ortadan kaldırmak. Onun için oturup konuşması faydalı, ancak bir anlaşmaya varmayı istemiyor" dedi. Zelenskiy, "Hiç kimse bizim kadar barışı istemiyor. ABD politikasındaki değişim (Trump'ın seçilmesi), bence savaşın biteceğini gösteriyor. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bizim görevimiz güçlü bir duruşu savunmak. Bu savaşın sona ermesi bizim için çok önemli. Kesin bir tarih yok. Ancak yakında Beyaz Saray'a gelecek ekibin (Trump'ın) politikalarıyla savaş daha erken sona erecek. Bu onların yaklaşımı, bu onların vaadi ve onlar için de çok önemli" şeklinde konuştu.

"Doğuda durum gerçekten zor"

Ukrayna'nın silah ve füze programı sorulan Zelenskiy, "Bugün Ukrayna ordusu muhtemelen dünyanın en güçlü ordularından biridir. Elbette savaşın başlangıcından beri ortaklarımızın çeşitli silah türleriyle donatılmış durumdayız. Ancak neredeyse 3 yıl içinde özel ve kamu sektörlerinde yaşanan değişiklikler, teknolojik açıdan kesinlikle Avrupa'nın en güçlüsü olmamızı sağladı. 4 farklı füzemiz var, şu anda test ediliyor" dedi. Zelenskiy cephe hattındaki duruma yönelik, "Doğuda durum gerçekten zor. Çeşitli nedenlerden dolayı, tugaylarımızı eğitimli personelle doldurmak, silahlarla donatmak gibi tüm bu süreçler yeterince yavaştı. Bir tugayı, şu ya da bu silahı bekleyen personelle dolduramazsınız. Bazı silahların ABD Kongresi'nin onaylanmasından bu yana 12 aydır teslim edilmesini bekliyoruz. Yavaş da olsa Ruslar baskı yapıyor ve ilerliyor" ifadelerini kullandı.

"Savaşı gelecek yıl sona erdirmek için her şeyi yapmalıyız"

Yakın gelecekte cephede neye hazırlandığı, Rusya'nın ilerleme hızının devam edip etmeyeceği sorulması üzerine Zelenskiy, "(Rusya'nın) Kayıpları günlük 1.5-2 bin yaralı ve ölü. Bu kayıplarla ilerlemeye devam edemezler. Bazı yönlerde ilerlemenin ne kadar yavaşladığı zaten görülüyor. Ama Rusların ne istediğini anlamamız gerekiyor. Halkına değer vermeyen, kaç kişinin öldüğünü umursamayan bir ülkeyle savaş halindeyiz. Bizim açımızdan savaşı gelecek yıl diplomatik yollarla sona erdirmek için her şeyi yapmalıyız. Bu çok önemli" şeklinde konuştu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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