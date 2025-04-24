Zelenskiy: Rusya'ya Daha Fazla Baskı Yapılmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile gerçekleştirdiği basın toplantısında ateşkes için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, " Rusya'ya çok fazla baskı ya da Rus saldırganlığına karşı yeni güçlü yaptırım paketleri görmüyorum" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güney Afrika temasları kapsamında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile başkent Pretoria'da görüştü. ZelenskiY, Güney Afrikalı mevkidaşı Ramaphosa ile ortak toplantısı için kameraların karşısında geçti. Zelenskiy ile görüşmenin "onur" olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan Ramaphosa, Ukraynalı mevkidaşının Güney Afrika'ya gelme isteğinden sıkça bahsettiğini dile getirdi. Zelenskiy'in bu ziyaretinin iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin arttırılmasına yönelik otak isteği yansıttığını kaydeden Ramaphosa ayrıca bugünü "tarihi" olarak nitelendirerek 33 yıl sonra ilk kez bir Ukrayna Devlet Başkanının Güney Afrika'yı ziyaret ettiğini belirtti. Ramaphosa, Güney Afrika'nın Ukrayna'da barışa yönelik çeşitli görüşmelerde yer aldığını ve kapsamlı bir ateşkesi desteklediğini de sözlerine ekledi.

"Barışa giden tek yol diplomasiden geçiyor"

Cyril Ramaphosa, "Bugünkü temasımız Ukrayna'da ve tüm dünyada barış, güvenlik ve istikrarın ilerletilmesine yönelik ortak çıkarlarımızı ele almak için bir fırsat" dedi. Ukrayna'da devam çatışmalardan ve sivil kayıplar nedeniyle duyduğu endişeyi dile getiren Ramaphosa, "Barışa giden tek yol diplomasiden geçiyor" dedi.

Ramaphosa, Putin ve Trump ile Ukrayna hakkında görüştü

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump ile sabah saatlerinde Ukrayna'daki barış sürecini ele aldığını kaydederek Trump ve Putin'in "savaşın en kısa sürede sona ermesi" konusunda hem fikir olduğunu dile getirdi. Hafta başında Putin ile bir görüşme daha yaptığını kaydeden Ramaphosa, "İki lider çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için birlikte çalışma konusunda anlaştı" dedi. Cyril Ramaphosa, bugünkü toplantının Güney Afrika ve Ukrayna arasındaki bağları "yeniden teyit ettiğini" söyledi.

Zelenskiy: "İttifak olmadan Ukrayna daha kolay bir hedef olurdu"

Zelenskiy ise, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıya değinerek, "Dün gece gerçekleştirilen saldırı en zor ve en küstahça bir saldırıydı" dedi. Dün Londra'da gerçekleştirilen Ukrayna, ABD, İngiltere ve AB yetkililerinin katıldığı toplantıyı hatırlatan Zelenskiy, " Toplantı zor ama yapıcıydı. Toplantı farklılıklar değil, çalışmaya devam etme arzusuyla sona erdi. Eminim Rusya dün büyük bir kavga çıkmasını umuyordu. Rusya Ukrayna'nın çevresindeki ittifaktan hoşlanmıyor çünkü ittifak olmadan Ukrayna daha kolay bir hedef olurdu" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile ateşkes ilk adım"

Ukrayna'nın ABD ile değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu aktaran Zelenskiy, "Bağımsızlık için savaşıyoruz. Bu bizim hayatta kalmamız demek" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ateşkes için Rusya'ya daha fazla baskı yapılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Rusya'ya çok fazla baskı ya da Rus saldırganlığına karşı yeni güçlü yaptırım paketleri görmüyorum. Çok umutluyuz, bunu doğrudan ve herhangi bir duyguya kapılmadan söylüyoruz. Rusya'ya daha fazla baskı uygulanırsa, pozisyonlarımızı daha yakın hale getirebileceğimize inanıyoruz. Tüm bu olanlardan sonra Moskova ile müzakere etmek için hala masaya oturmaya istekli olmamız başlı başına bir uzlaşmadır Ayrıca ateşkesin sadece ilk adım" dedi.

Zelenskiy ve Ramaphosa, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki rolü ve bir ateşkes ihtimaline yönelik soruya yanıt veren Güney Afrikalı lider, "ABD, Avrupa ve Afrika kıtaları barışa katkı sunmaya ve yapıcı bir rol üstlenmeye hazır. İki ülke arasında etkili bir barış süreci olmasını sağlamakla ilgileniyoruz" dedi. Zelenskiy ise aynı soruya, "ABD'nin ateşkesin garantörü olmasını umuyoruz" yanıtını verdi. - PRETORIA