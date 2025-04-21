Zelenskiy: Koşulsuz Ateşkes Barış İçin İlk Adım Olmalıdır

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin çarşamba günü İngiltere'de yapacakları görüşmede Rusya-Ukrayna arasında koşulsuz ateşkesi ele alacağını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Zelenskiy, Starmer ile iyi ve detaylı bir görüşme yaptığını belirterek, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve ABD temsilcilerinin çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra'da Rusya-Ukrayna arasında koşulsuz ateşkesi ele alacağını açıkladı. Zelenskiy, "Koşulsuz bir ateşkes barışa doğru atılacak ilk adım olmalıdır ve bu Paskalya savaşın uzamasına neden olanın Rusya'nın eylemleri olduğunu göstermiştir" dedi.

Zelenskiy, ayrıca Starmer ile Avrupa güvenlik formatlarında ortak çalışma konusunu da ele aldıklarını kaydetti. - KİEV