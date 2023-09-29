Zamanlaması manidar! Hapisten çıkar çıkmaz Bahçeli'yi ziyarete giden ismin yeğenine operasyon

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu için "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu'nun sonuna kadar arkasındadır" demesi gündeme bomba gibi düştü. Bu olayın yankıları sürerken bugün İçişleri Bakanlığı Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi. Bu operasyonda çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı.