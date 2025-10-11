Zafer Sırakaya'dan Türkiye'nin Dış Politika Vizyonu Vurgusu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya , "Bizler, bir tarafıyla Türkiye 'yi yeniden inşa etmek, öbür tarafıyla tüm bu dünyadaki haksızlığa meydan okumak için varız. Türkiye artık sadece dış politikası olan ülke değil, dış politika vizyonuna sahip olan bir ülkedir" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, AK Parti Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Taner Sayın'ın ev sahipliğinde Nazilli Ahmet Şensan Kültür Merkezi'nde düzenlenen dayanışma ve kaynaşma yemeğinde partililerle bir araya geldi. Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın yanı sıra AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Seda Sarıbaş, AK Parti'li belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ve partililer katıldı. Burada konuşan Sırakaya, "Bizde asıl olan görevli olmak değil, gönüllü olmaktır. Her bir kardeşimizin gönlüne hitap edeceğiz. Bizim için ülkemizin ve milletimizin istiklali esastır. En önemli özelliğimiz, vefamız. Kuruluşundan itibaren emek veren herkesin kapısına gidip, hatırını soracağız. Tüm bunları yapmak için inanmak gerekiyor. İnanmak tek başına yeterli değil, yürümek lazım. Heybemizde sevgimiz, kardeşliğimiz olacak. 86 milyonu kucaklayacak kadar kollarımız geniş. 1 kişinin ayağa kalkmasıyla kader değişir. Bundan 24 yıl önce bir yiğidin ayağa kalkmasıyla Türkiye'nin makus talihi değişmiştir" dedi.

'EN FAZLA İNSANİ YARDIMI YAPAN ÜLKE OLDUK'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, "Omuzlarımızdaki yükü bir kez daha görüyoruz. Dünya susabilir ama biz kıyıma 'dur' demek zorundayız. Bizler, bir tarafıyla Türkiye'yi yeniden inşa etmek, öbür tarafıyla tüm bu dünyadaki haksızlığa meydan okumak için varız. Türkiye artık sadece dış politikası olan ülke değil, dış politika vizyonuna sahip olan bir ülkedir. İnsani ve girişimci olmasıyla esastır. Gazze'de savaş suçu işlenirken, bizler Türkiye olarak en fazla insani yardımı yapan ülke olduk. Karabağ'ın kurtarılmasını, Libya'daki iç savaşı bitirmeyi, yanı başımızda bir terör devleti kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi söylediysek, Suriye'deki 13 yıl süren iç savaşın bitirilmesi için çelik irademizi gösterdiysek, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bitirilmesi için diplomasi üssüne geldiysek, Etiyopya-Somali Savaşı'nın Ankara Anlaşması'yla bitirilmesine vesile olduysak, savunma konusunda dünyanın 193 ülkesine ihracat yapan, İHA ve SİHA'larda pazarın yüzde 65'ne sahip olan bir ülke olmamızın çok önemli bir paydası olmuştur. Bütün bunlarda AK Parti teşkilatlarımızın görevi ve sorumluluğu var" diye konuştu. Sırakaya, dayanışma yemeğinin ardından AK Parti Nazilli İlçe Başkanlığı binasında parti teşkilatı ile bir araya geldi.