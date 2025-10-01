YRP Genel Başkan Yardımcısı Bekin: İsrail tek başına Türkiye'ye saldıramaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama dönemi başlıyor. Yeni yasama dönemi açılışında Haberler.com'un Meclis bahçesindeki canlı yayınına konuk olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, " İsrail, Türkiye'ye saldırmayı göze alabilir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Haberler.com Haber Müdür Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'a açıklamalarda bulunan Bekin, "İsrail Türkiye'ye saldırmayı göze alabilir mi?" sorusuna, "İsrail tek başına bu saldırıları yapamıyor biliyorsunuz. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in suç ortağıdır. Bu son Orta Doğu'daki bütün bu bağımsız ve egemen ülkelere yaptıkları tecavüzlerden de ortaya çıkmaktadır" şeklinde yanıt verdi.

"TÜRKİYE SAVUNMASINI DAHA DA TAHKİM ETMELİ"

Bekin, Türkiye'nin bu gelişmelerden önemli dersler çıkarması gerektiğini vurgulayarak, "Elbette ki Türkiye bunlardan önemli dersler çıkararaktan kendi savunmasını daha da tahkim etmesi gerektiğini ifade etmek istiyoruz. Çünkü artık teknolojiyle yapılıyor bütün bu saldırılar ve savaşlar. Buna göre de Türkiye'nin savunma konseptini de ona göre gözden geçirerekten yeni adımlar atması. Artık dijital çağda yaşıyoruz. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"MOSSAD'IN BÜTÇESİNİN YÜZDE 70'İ İRAN, LÜBNAN VE GAZZE İÇİN"

Teknolojik yöntemlerle yürütülen saldırılara da dikkat çeken Doğan Bekin, "Gördüğünüz üzere Lübnan'daki Hizbullah liderlerinin bir anda bir çağrı cihazıyla ortadan kaldırdı. Telefonlara, cihazlara bir şeyler koyaraktan" ifadelerini kullandı.

Bekin, bu konuda İran ve Lübnan'daki yetkililerle görüştüğünü belirterek şunları söyledi:

"Mesela ben bunu merak ettim, inceledim. İran'daki yetkililerle görüştüm, Lübnan'daki yetkililerle şunu ifade ettiler, dediler ki Şu anda Mossad'ın yüzde 70 bütçesini İran, Lübnan ve Gazze için harcıyordu. Yani bunu hedefine ulaşabilmek için bunu ifade ediyorlar. Birçok casus yakalandı bunlarla ilgili. Ayrıca başka ülke mensupları yazılımla uğraşan büyük şirketler de bu ülkelerdeki. Maalesef bunlar da İsrail adına çalışıyorlardı ve bir fiil İsrail'e bu konularda teknolojik bilgileri aktarıyorlardı. Bu şekilde hedefine ulaştı."

"TÜRKİYE TEDBİR ALMALI"

Bekin açıklamasını, "Türkiye'nin de artık bu konularla ilgili tedbirleri alması gerektiğini ifade ediyoruz" diyerek tamamladı.