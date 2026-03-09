Haberler

Yoksul ziyaretine lüks çantasıyla giden milletvekiline eleştiri yağıyor

Güncelleme:
AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara yaptığı ev ziyaretine ait fotoğrafı tartışma yarattı. Ziyarette Ök'ün yanında bulunan 1.790 euroluk yani 90 bin TL değerindeki çanta fiyatıyla eleştirilerin odağına yerleşti.

Ak Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ök, ziyaret sırasında yaşlı bir kadınla yer döşeğinde oturduğu ana ait fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "Paylaşılan her dua, kurulan her bağ bizim için çok kıymetli" notunu ekledi.

ÇANTANIN FİYATI 90 BİN TL

Ancak fotoğraftaki bir detay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ök'ün yanında bulunan ve dünyaca ünlü bir markaya ait olan çantanın fiyatı tartışma yarattı. Söz konusu çantanın 1.790 euro, yani yaklaşık 90 bin TL değerindeki fiyatı sosyal medyada eleştirilerin odağına yerleşti.

"VATANDAŞLA İÇ İÇE DEĞİLSİNİZ"

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafa çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar "Ziyaret bahane çanta şahane", "Sırça köşklerde yaşayanlar vatandaşın halini anlar mı?" gibi yorumlarda bulundu. CHP Denizli Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay ise, "2 bin avroluk çanta ile vatandaşla iç içe değilsiniz" ifadeleriyle Ök'e tepki gösterdi.

Çağla Taşcı
Haberler.com
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Boş işlerin peşinde koşmayın. Konu çantamı?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

ONLAR BURJUVA BİZ KÖLE ANORMAL OLAN NE

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıNetherill:

konu çanta değil çantanın fiyatı ve ziyaret sebebi

yanıt1
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

