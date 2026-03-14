Yılmaz: 'Terörsüz Türkiye' hedeflerimiz gerçekleştiğinde huzur çok daha güçlenecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Midyat ilçesinde toplam yatırım bedeli 2 milyar 660 milyon TL olan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Midyat Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Vali Tuncay Akkoyun, AK Parti Mardin milletvekilleri Muhammed Adak ile Faruk Kılıç, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yöneticileri, İl Müftüsü Enver Türkmen, Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ve çok sayıda davetli katıldı.

'EN BÜYÜK FAYDASINI BU BÖLGE GÖRECEK'

Burada konuşan Yılmaz, " Türkiye, bugün 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz doğrultusunda kararlı bir yürüyüş içinde. 'Terörsüz Türkiye' sonra da 'Terörsüz Bölge'. Huzur ve güven içinde bir coğrafya, bir bölge istiyoruz. Bu hedeflerimiz gerçekleştiğinde huzur çok daha güçlenecek, üretimden turizme, ticaretten yatırıma kadar pek çok alanda yeni bir kalkınma döneminin kapıları açılmış olacaktır. Hep söylüyorum, bu bölgenin de bir insanı olarak. Terörün en büyük acısını, burada yaşayan insanlarımız gördüler. En büyük zararı Doğu'da, Güneydoğu'da yaşayan insanlar gördüler. İnşallah terörün kalıcı bir şekilde gündemimizden çıktığı günlerde, en büyük faydasını bu bölge görecek. Bu bölgede yaşayan insanımız görecek. Tüm Türkiye tabii ki bu terörün, terör belasının ortadan kalkmasının faydalarını hissedecek, görecek ama en fazla bu bölgede yaşayan insan bunu hissedecek" dedi.

'BELEDİYE BAŞKANININ ASLİ GÖREVİ, BEKLENTİLERE CEVAP VERMEK'

Belediyelere yönelik de konuşan Yılmaz, "Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun bir belediye başkanının birinci asli görevi; vatandaşın temel beklentilerine cevap vermek, ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri sunmak, bu çerçevede de asli görevlerini yerine getirmektir. Bunu yapmayıp laf, polemik belediyeciliği veya lüzumsuz yerlere kaynakları harcayan bir belediyecilik yaparsanız, vatandaşı memnun etmemiş olursunuz. Dolayısıyla bizim belediyelerden beklentimiz budur. Bunu da her fırsatta ifade ediyoruz. Midyat'ta hayata geçirilen projelerde bu anlayışı görüyoruz. Bugün Midyat'ta spor altyapısını güçlendiren önemli yatırımların açılışını gerçekleştiriyoruz. Midyat Belediyesi Spor Kompleksi, gençlerimizin sporla daha güçlü bağ kurması imkan sağlayacak önemli bir tesis olarak şehrimize kazandırılmıştır. Bunun yanı sıra gençlik merkezi, semt sahaları ve spor alanları da gençlerimizin kendilerini gerçekleştirecekleri, ifade edebilecekleri imkanlar sunmaktadır. Az önce videoda da gördük. Köylere kadar ne güzel sahalar yapılmış, tesisler yapılmış. Çocuklarımız bunlardan istifade ediyorlar" diye konuştu.

'NESİLLER ARASINDA DA BİR ADALETE İHTİYAÇ VAR'

Yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine de dikkat çeken Yılmaz, "Enerjinin, yenilenebilir enerjinin, yerli enerjinin ne kadar önemli olduğunu son savaşta da gördük. Bir boğaz kapatıldı, bir anda tüm dünya enerjiyi konuşmaya başladı. Gıda, enerji gibi meseleler, pandemide de gördük, yeri gelir parasını verseniz bile bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bunları yerli ve milli üretmek, yenilenebilir enerji dediğimiz güneş, rüzgar, yerli kaynakları daha çok kullanmak, bunlar da gerçekten her bakımdan çok kıymetli. Hem bu tür riskleri düşürmek açısından hem de cari açığımızı düşürüp milletimizin refahını arttırmak açısından, bir taraftan da çevre açısından elbette. Sürdürülebilirlik dediğimiz bir şey var. Bindiğimiz dalı kesmememiz lazım. Cenabıallah vermiş dünyadaki bu nimetleri, 'İstifade edin,' demiş. Ama gelecek nesilleri de unutmayarak bunu yapmamız lazım. Her şeyi bugünkü nesil tüketirse, gelecek nesillere iyi bir miras bırakmayız. Nesiller arası adalet dediğimiz bir kavram var. Çevre dediğimiz mesela bu aslında. Bugünkü nesille gelecek nesiller arasında da bir adalete ihtiyaç var. Yenilenebilir yatırımları bu anlamda çok kıymetli" dedi.

'23 DEV PROJEYİ BUGÜN SİZLERİN HİZMETİNE SUNUYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da yatırımlara ilişkin konuştu. Bakan Işıkhan, "Midyat Belediyemiz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2,6 milyar lirayı aşan 23 dev projeyi bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Midyat'ı modern bir geleceğe hazırlarken, tarihini ve ruhunu koruyan bu yatırımların her biri Midyatlı kardeşlerimin yaşam kalitesini, bir üst seviyeye taşıyacaktır. Bu çok değerli yatırımlar için başta Belediye Başkanımız Sayın Veysi Şahin'e ve emeği geçenlere, hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Toplu açılış törenimizin yanı sıra, Midyatımıza kazandıracağımız ve daha önce temelini attığımız Sosyal Güvenlik Merkezi binamızın şimdiden Midyatlı hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'181 FARKLI HİZMET İLE EN ÇOK TIKLANAN KURUM HALİNE GELDİK'

Bakan Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Merkezimiz, yaklaşık 40 milyon lira yatırım bedeliyle 800 metrekare kapalı alana sahip, modern bir bina olacaktır. Bu merkezle birlikte Midyatlı hemşerilerimiz, sosyal güvenlik işlemlerini artık çok daha konforlu ve hızlı bir şekilde kendi ilçelerinde yapabileceklerdir. Bildiğiniz gibi SGK hizmetlerinin birçoğunu e-devlet ve online sistemlerimiz üzerinden sunuyoruz. E-devlet üzerinden sunduğumuz 181 farklı hizmet ile en çok tıklanan ve vatandaşlarımıza en hızlı ve en fazla hizmeti veren kurum haline geldik. Ancak yine de sosyal güvenlik hizmetlerine erişim imkanlarının fiziksel olarak, vatandaşlarımızca ulaşılabilir olmasını da kapsayıcılık bakımından önemsiyoruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı