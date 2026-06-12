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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Selimiye Camii’nde Kur’an-ı Kerim okudu.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası açılış töreni için Edirne'ye gitti.
  • Erdoğan, Selimiye Camii'nde cuma namazı kıldı ve Kur'an-ı Kerim okudu.
  • Erdoğan, Saraçlar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selimiye Camii'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış ve anahtar teslim törenine katılmak üzere Edirne'ye geldi. Kent programı kapsamında ilk olarak Selimiye Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.

SELİMİYE CAMİİNDE KUR'AN-I KERİM OKUDU

Kent programı kapsamında ilk olarak Selimiye Camii'nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti. Programın ardından Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Saraçlar Caddesi'ne geçti. Burada bir işletmede çay molası veren Erdoğan'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Erdoğan, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Çay molasının ardından Saraçlar Caddesi'nde yürüyen Erdoğan, Mimar Sinan Heykeli önünde Selimiye Camii'ni arkasına alarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ayrıca Selimiye Camiinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaynak: Haberler.com
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