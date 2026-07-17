Yıldırım: Türk dünyası KKTC'yi ayrılmaz parçası görüyor

Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile gerçekleştirdiği görüşmede KKTC'nin Türk dünyasında giderek daha görünür hale geldiğini belirterek, "Türk dünyası KKTC'yi kendi ayrılmaz bir parçası olarak görüyor" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin 27. ve son Başbakanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, TDT Aksakallar Konseyi KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Genç TV Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Birinci ile konferans dolayısıyla Ada'da bulunan gazeteciler de hazır bulundu.

Yıldırım: "KKTC, Türk dünyasında daha görünür bir konuma ulaştı"

Kabulde konuşan Binali Yıldırım, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkilerin artık yalnızca iki ülkeyle sınırlı kalmadığını, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na katılımıyla birlikte tüm Türk dünyasında daha görünür bir konuma ulaştığını ifade etti. KKTC'nin TDT'ye katılımının önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Yıldırım, bu sayede Kıbrıs Türk halkının uluslararası platformlarda ve Türk dünyasının ortak organizasyonlarında kendi davasını doğrudan anlatma imkanı elde ettiğini söyledi. İlişkilerin yalnızca devletler düzeyinde kalmadığını kaydeden Yıldırım, başta Azerbaycan olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile iş dünyası, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki temasların belirgin şekilde arttığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı izolasyon, ambargo ve kısıtlamaların artık eski anlamını yitirmeye başladığını belirten Yıldırım, Türk dünyasının KKTC'yi kendi ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Yıldırım, Türk dünyasına yönelik çalışmalarıyla tanınan TDT Aksakallar Konseyi KKTC Aksakalı Oktay Öksüzoğlu'nun hem KKTC'de hem de Türk dünyasında yürüttüğü çalışmaların takdir topladığını ve birçok ülkeden davet aldığını da ifade etti.

Öztürkler: "Hedefimiz TDT'ye tam üyelik"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ise 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümünü kutlamaya hazırlandıklarını belirterek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1974'te Ada'ya barış ve huzur getirdiğini, o günden bugüne Kıbrıs'ın her iki tarafında da güven ve istikrar ortamının oluştuğunu ifade etti. Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kat ettiği mesafenin tüm dünya tarafından takdir edildiğini belirterek, bunun son NATO Zirvesi'nde de açıkça görüldüğünü söyledi. Öztürkler, zirvede dünya liderlerinin Türkiye'ye gösterdiği ilgi ve yaklaşımın bunun en somut göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Türk dünyasının kopmaz bir bütün olması gerektiğini ifade eden Öztürkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu vizyonun bugün meyvelerini verdiğini, KKTC'nin adının Türk dünyasının başkentlerinde her geçen gün daha güçlü şekilde yankılandığını söyledi. Bundan sonraki hedeflerinin KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na tam üyeliği olduğunu belirten Öztürkler, bu doğrultuda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini ifade etti.

TDT Aksakallar Konseyi bünyesinde KKTC'yi Oktay Öksüzoğlu'nun temsil etmesinin büyük önem taşıdığını belirten Öztürkler, Türk dünyasıyla her türlü diplomatik diyaloğa açık olduklarını vurguladı.

Kırımlı fikir adamı İsmail Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte birlik" sözünü hatırlatan Öztürkler, bu anlayışın Türk dünyasının kültürel, ekonomik ve siyasi bütünleşmesine ışık tuttuğunu belirterek, ortak tarih, ortak kültür ve ortak gelecek hedefi doğrultusunda birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

"Kalıcı istikrar egemen eşitlik ve karşılıklı saygıyla mümkün"

Kıbrıs sorununa da değinen Öztürkler, Kıbrıs Türk tarafının her zaman yapıcı bir tutum ortaya koyduğunu ve diyalogdan yana olduğunu belirterek, Rum tarafının geçmişin ezberlerinden ve çözümsüzlüğü besleyen tek taraflı yaklaşımlardan vazgeçmesi gerektiğini ifade etti. Ada'da kalıcı istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinin ancak karşılıklı saygı, egemen eşitlik ve iki tarafın haklarının gözetildiği gerçekçi bir anlayışla mümkün olabileceğini vurgulayan Öztürkler, uzlaşıya hizmet etmeyen söylemlerin yerine iş birliğini güçlendirecek adımların atılmasının her iki halkın da yararına olacağını söyledi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı