Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, eski Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde bir araya gelen Yeşil Sol Partili grup ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, eski Yukarı Göklü Belde Belediye Başkanı Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde bir araya gelen Yeşil Sol Partili grup ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2016 yılında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezaevinde geçirdiği hastalık nedeniyle yaşamını yitiren Bazo Yılmaz'ın ölüm yıldönümünde anma yapmak isteyen Yeşil Sol Partili bir grup, Yukarı Göklü Asri Mezarlığı'nda toplandı. Yeşil Sol Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, mezarlık içerisinde konuşma gerçekleştirdiği sırada jandarma ekipleri ile aralarında gerginlik yaşandı. Ekiplerin uyarısına rağmen açıklama devam edince 3 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar Yukarı Göklü Jandarma Komutanlığı'na alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.