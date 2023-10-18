Yeşil Sol Parti Milletvekilleri İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısını kınadı ve İsrail'in insanlığa karşı suç işlediğini belirtti. Gergerlioğlu, İsrail'in üçüncü hastane saldırısı olduğunu ifade ederken, Kok ise Türkiye'nin İsrail ile olan ilişkilerini kesmesi gerektiğini söyledi.

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail'in insanlığa karşı suç işlediğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in dün gece Gazze'de hastane vurduğunu, saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, bunun, İsrail'in üçüncü hastane saldırısı olduğunu ifade etti.

İsrail'in, vahşetin zirvesine çıktığını dile getiren Gergerlioğlu, "İnsanlık tarihinin en büyük katliamlarından birisini, hastane vurarak gerçekleştiren bir İsrail var karşımızda. 'Devlet' demek bile mümkün değil. İsrail, insanlığa karşı suç işliyor, savaş suçu işliyor. Savaşlarda bile hastaneler koruma altındadır. İsrail, bile isteye hastane vuruyor. İsrail, Gazze'de kadın, bebek, çocuk, Hristiyan, Müslüman demeden ne var ne yoksa imha etmeye çalışıyor. Bu yüzden İsrail durdurulmalı." diye konuştu.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok da İsrail'in Gazze'deki hastaneye yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İsrail'in, insani hiçbir değeri tanımadığını bir kez daha gösterdiğini, Gazze'de, dünyanın gözü önünde soykırım yaşandığını vurgulayan Kok, "Siyonist İsrail, yeryüzünde ortaya çıkan kötülüklerin, Orta Doğu'daki temsilcisi konumundadır. Söz konusu kötülük, bir toprak parçasını işgal etmenin ötesinde insanlık onurunun sınırlarını tahrip eden boyutlardadır. Bütün yaşananlara karşı İsrail'le ilişkilerini kesmeyen bütün ülkelerin hükümetleri bu suça ortaktır." dedi.

Kok, Türkiye'nin, İsrail'le olan diplomatik, askeri, ekonomik, akademik, her türlü anlaşmalardan geri çekilmesi gerektiğini kaydetti.