Yeşil Sol Parti Milletvekili Diyarbakır Surları için Acil Eylem Planı İstedi

Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Diyarbakır Surları'nın durumuyla ilgili soru önergesi verdi. Çandar, surların yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve acil bir eylem planı başlatılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bakanlığa bağlı bir ihalede kamu zararı oluştuğunu ve soruşturma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Yeşiller ve Sol Gelecek (Yeşil Sol) Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, "Tarihin en eski yapılarından olan, Dünya Kültür Mirası kabul edilen ve tarihi kentin kalbi sayılan Diyarbakır Surlarını korumak sorumluluğunuz altındadır. Sorumluluğunuzun gereği olarak, Diyarbakır Surları için derhal bir acil eylem planı başlatacak mısınız?" diye sordu.

Cengiz Çandar, TBMM Başkanlığı'na Diyarbakır surlarının durumuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Çandar, önergesinde Diyarbakır Surları'nın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, buna karşı bakanlığın bir çalışmasının olup olmadığını sordu. Çandar, "2015 yılında UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası' olarak tescillenen ve tarihi kentin kalbi olan Diyarbakır Surları yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Diyarbakır Surları, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ciddi hasar görmüştür. Depremle birlikte, tarihi surlarda; 30 noktada göçükler oluştuğu, yatay-dikey çatlak ve yarıklar ortaya çıktığı, yer yer taş düşmelerinin meydana geldiği ve taş düşme riskinin sürdüğü Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan incelemelerle kayıt altına alınmıştır. Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi, tarihi surların ciddi biçimde hasar aldığı ve 'derhal onarılması' gerektiğine dair defaatle uyarılarda bulunmuştur" dedi.

Depremin üzerinden 7 ay geldiğini hatırlatan Çandar, "Dünya Mirası' kabul edilen ve binlerce yıldır ayakta kalmayı başarabilmiş olan Diyarbakır Surlarının koruması ve onarımı için yeterli çalışmalar yapılmamış, Amed'in kalbi adeta kaderine terk edilmiştir. Dahası; Surların restorasyonu ile ilgili halihazırda bir ihale bulunduğu halde, Bakanlığınıza bağlı Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından 'Diyarbakır Surları Restorasyonu 9 Etap' adıyla bir ihale daha gerçekleştirilmiştir. Söz konusu ihale, davet edilen 3 firma arasında pazarlık usulü ile gerçekleşmiş ve yüzde 1,6 gibi kabulü mümkün olmayan bir tenzilat oranına rağmen; Ankara Restorasyon İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'ne verilerek, göz göre göre ciddi bir kamu zararı yaratılmıştır" dedi. Çandar, Bakan Ersoy'a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Tarihin en eski yapılarından olan, Dünya Kültür Mirası kabul edilen ve tarihi kentin kalbi sayılan Diyarbakır Surlarını korumak sorumluluğunuz altındadır. Sorumluluğunuzun gereği olarak, Diyarbakır Surları için derhal bir acil eylem planı başlatacak mısınız? Bakanlığınıza bağlı Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından yapılan ve kamuyu ciddi oranda zarara uğratan ihale bilginiz dahilinde mi gerçekleşmiştir? Kamu zararına yol açan ihale hakkında soruşturma başlatacak mısınız? Bakanlığınız, oluşan kamu zararını gidermek adına söz konusu ihaleyi iptal etme ve yeniden gerçekleştirme yoluna gidecek midir?"