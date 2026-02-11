Haberler

Tören sonrası Yerlikaya'dan dikkat çeken sözler: Bu saatten sonra...

Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreninde görevini Mustafa Çiftçi'ye bırakan Ali Yerlikaya soru sormak isteyen gazetecilere esprili bir yanıt verdi. Yerlikaya kollarını iki yana açarak "Ben artık özgürlüğe gidiyorum. Bu saatten sonra sayın bakanımız artık sorularınızı yanıtlar" ifadelerini kullandı.

BAKANLIKTA DEVİR TESLİM TÖRENİ

TÖRENDE DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanlığı görevini Ali Yerlikaya'dan devraldı. Törende Ali Yerlikaya duygusal anlar yaşadı.

TÖREN SONRASI DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Kameraların önünde gerçekleşen devir teslim töreninin sonrasında ise dikkat çeken anlar yaşandı. Ali Yerlikaya kendisine soru sormak isteyen gazetecilere esprili bir dille yanıt verdi.

"BU SAATTEN SONRA..."

Kollarını iki yana açan Yerlikaya "Ben artık özgürlüğe gidiyorum. Bu saatten sonra sayın bakanımız artık sorularınızı yanıtlar" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıahmet:

neden değişti değişmeseydi ya

