Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu: Öcalan'la görüşülecek olmasını faydalı buluyorum

Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın sunduğu programa katılan Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya gitme kararını değerlendirerek sürecin Türkiye için tarihi bir eşik olduğunu belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından başlayan tartışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRKİYE'NİN ÖNÜNE ÇIKMIŞ ÇOK BÜYÜK BİR FIRSATTIR"

Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışını hatırlatarak, "Terörsüz Türkiye bana göre ve yerli ve milli partiye göre de aynı zamanda Türkiye'nin önüne çıkmış çok büyük bir fırsattır diye düşünüyoruz ve koşulsuz şartsız terörsüz Türkiye'yi destekleyen bir partiyiz" diyen Mutlu, sürecin ekonomik ve toplumsal etkilerine dikkat çekti. Gençlerin teröre sürüklenmesi nedeniyle ailelerin yaşadığı dramı anlatan Mutlu, Diyarbakır Anneleri ile yaptığı görüşmeleri dile getirdi. Türkiye'ye yatırım yapmayan ülkelerin gerekçeleri arasında terörün önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Mutlu, "Bunları def etmek için toplumca aynı duygular içerisinde milletçe buna destek vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN'IN AYAĞINA GİTTİ GİTMEDİ TARTIŞMALARININ HİÇBİR ANLAMI YOK"

İmralı'ya gidilmesiyle ilgili tartışmaları değerlendiren Mutlu, "Ayağına gitti gitmedi tartışmaları dediğim gibi okyanusta bir damla" diyerek eleştirilerini dile getirdi. Abdullah Öcalan'la görüşülmesini olumlu bulduğunu belirten Mutlu, "Türkiye'deki terör örgütünü lav edecek kişi şu an İmralı Adası'ndan geçiyor" ifadelerini kullandı. Bazı siyasi partilerin sürece yönelik itirazlarına dair ise dramatize edilen çıkışları doğru bulmadığını ifade ederek, "Bence buralara çok bakılmamasında fayda var" dedi. Ülkücü camiadan gelen bazı tepkileri de hatırlatan Mutlu, sürecin ideolojik yaklaşımlardan bağımsız değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"HEYETİN İMRALI'YA GİTMESİNİ GAYET NORMAL VE OLUMLU BİR DURUM OLARAK GÖRÜYORUM"

Mutlu açıklamalarının devamında, "Terörsüz Türkiye'ye ve gerçekten bu ülkemizden bu terör belasını atmak için milletimizin seçtiği, milletvekillerinin oluşturduğu komisyondan çıkan heyetin İmralı'ya gitmesi ve orada bu süreci bağlamaları bana göre gayet normal ve olumlu bir durum olarak görüyorum" dedi. Mutlu, terörün sona ermesi halinde ekonomiden kültürel birlikteliğe kadar pek çok alanda ciddi iyileşmeler yaşanacağını belirtti. Türkiye'nin kırk yılı aşan terör sorununda artık kararlı bir adım atılması gerektiğini vurgulayan Mutlu, hükümetin ve komisyonun aldığı kararları desteklediklerini ifade etti.