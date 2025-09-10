Yerebakan: 'Mardin'de huzur olursa Türkiye'de huzur olur'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Mardin'de yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde terörsüz Türkiye hedefiyle yola çıktık. Mardin'de huzur olursa, Türkiye'de huzur olur" dedi.

Bir dizi temas için Mardin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan beraberindekilerle partisinin il başkanlığını ziyaret etti. TBMM 28. dönem AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Derya Ayaydın'ın da eşlik ettiği ziyarette İl Başkanı Mehmet Uncu ile görüşen Yerebakan, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Yerebakan, "Bu topraklar yaşadığımız en büyük sınavların da tanığıdır. Hepimiz biliyoruz ki bu topraklar uzun yıllar terörün gölgesinde kaldı. Nice çocuklara ateş düştü, nice fidanlarımızı şehit verdik. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin hatırası bizim için mukaddestir. Onların emanetine asla zarar vermeden sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bugün ise başka bir noktadayız. Eşikten geçiyoruz, ışığın tam üzerindeyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefiyle artık huzurun ve kardeşliğin bu topraklarda yeniden kök salmasından bahsediyoruz. Yarım asır süren terör belasının karanlığı, inşallah bu dönemin sonunda aydınlığa bırakılacaktır" dedi.

Türkiye'nin huzur ve barış sürecine dikkat çeken Yerebakan, "Bu ülkenin sokaklarında çocuklarımız daha özgür oynasın, gençlerimiz gelecek hayalleri kurabilsin, analar gözyaşı dökmesin diye verilen büyük bir mücadelenin adıdır Terörsüz Türkiye. Burada çok önemli bir şeyi vurgulamak istiyorum. Biz, Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefiyle kinle, öfkeyle değil; adaletle, sloganla değil hizmetle yürüyoruz. Çünkü biliriz, şehitlerimizin aziz hatırasına en büyük saygı; bu topraklarda güveni, huzuru ve birlikte yaşama iradesini kalıcı kılmaktır. Bütün şehitlerimiz bu uğurda canlarını feda etmiştir. Terörsüz Türkiye demek yalnızca silahların susması değil, aynı zamanda kalpleri kazanma, gönülleri onarma mücadelesidir. Terörsüz Türkiye; kardeşliğin türküsüdür, birliğin destanıdır. Terörsüz Türkiye demek; Diyarbakır, Mardin, Hakkari gençlerinin kendi topraklarında iş bulması, kendi şehirlerinde mutlu yaşaması demektir. Terörsüz Türkiye demek; bir annenin evladını askere gönderirken yüreğinin daha huzurlu olması, evladının güvenle geleceğe kavuşmasıdır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehitlerimizin emanetine sadakatle hep birlikte bu hayali gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunun için bir elimiz kardeşlik ruhunda, diğer elimiz kalkınmanın emeğinde olacaktır. Mardin çok kıymetli bir şehir. Hem sınırımızda yer aldığı için gözümüzün ufka uzandığı bir noktadadır, hem de medeniyetimizin merkezlerinden biridir. Mardin'de huzur olursa Türkiye'de huzur olur. Mardin'de barış kökleşirse, bütün bölgemiz barışla yoğrulur" şeklinde konuştu.

Yerebakan, şehitlerin hatırasına sahip çıkmanın en büyük sorumluluk olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en temel hedeflerinden biri işte budur. Huzurlu, güçlü, birlik içinde bir Türkiye. Yaralarımızı güvenle sarabilmek için geçmişin acılarından ders alarak geleceğimizi birlikte inşa etmek zorundayız. Terörsüz Türkiye ancak kardeşliğimizi büyütürsek, birbirimizin yaralarını sararsak mümkün olur. İşte bu yüzden diyoruz ki; şifa siyasetiyle Terörsüz Türkiye aslında aynı yolun iki ismidir" diye konuştu. - MARDİN